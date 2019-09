Flyer-Special: 11 Preisbrecher von Interdiscount

Auf den Folgeseiten zeigt Ihnen PCtipp die aktuellen Angebote von Interdiscount. Bitte bedenken Sie, dass es sich bei den Angeboten meist um zeitlich und in ihrer Stückzahl begrenzte Geräte handelt.

Tipp in eigener Sache: Wollen Sie keine Tests mehr verpassen und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann können Sie für einen Preis von 28 Franken unser PCtipp-Heft per Digital-Abo erwerben. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr! Zudem kann selbstverständlich jedes neue und ältere Heft hier auch als Einzelausgabe günstig erworben werden.

Die Monster-Angebote des Interdiscount-Flyers Wir haben uns das Convertible im Interdiscount-Shop angeschaut und sind schlicht begeistert! Das Lenovo Ideapad C340-14API ist ein Monster-Angebot

Einen 27-Zoll-Monitor zu diesem Preis sieht man selten. Ein Hammer-Schnäppchen von Interdiscount

Im Vergleich zur teuren P-Serie gibts kleine Einbussen bei der Kamera. In Bezug auf den Preis von nur 199 Franken ist das Huawei Mate 20 Lite aber ein Riese. Dazu gibts noch ein besonderes Guetzli von Huawei

Pluspunkte sammelt der Philips-Fernseher 55OLED754/12 aufgrund des feinen OLED-Bildes und der Ambilight-3-Funktion. Der Preis für das Modell finden wir gerechtfertigt

Einsteiger in die etwas ambitioniertere Fotografie können mit der Nikon D3500 nichts falsch machen. In Kombination mit den beiden Objektiven ist das Interdiscount-Angebot gerade für DSLR-Neulinge äusserst attraktiv

Gaming muss nicht zwangsläufig teuer sein. Mit dem Erazer X67123 von Medion geht das auf jeden Fall ein ganzes Stück preiswerter

Okay, der Preis von Fr. 429.90 «riecht» nicht unbedingt nach Schnäppchen. Aber wer um die Qualität der Sonos-Geräte weiss, sollte zumindest das Gerät begutachten

AVMs Fritz!Repeater 3000 ist ein einfach zu installierendes und reichweitenstarkes Netzwerkgerät: Gerade wenn es darum geht, ein Mesh-System in kurzer Zeit erfolgreich aufzubauen

Ihnen ist ein Tower-Rechner zu klobig, ein Mini-PC hingegen zu leistungsschwach? Genau dann lohnt es sich, einen genauen Blick auf den neuen 27 Zoll grossen All-in-One-PC, den Pavilion-PC xa0977nz von Hewlett Packard zu werfen

Brothers MFC-3770CDW ist ein sehr preiswertes, extrem mächtiges Farblaser-Multifunktionsgerät. Das Gesamtpaket aus Druckqualität, Verbrauch und leisem Betrieb zu noch fairen Druckkosten geht auf

Sonys WF-1000XM3 ist eine Bereicherung in der Welt der kabellosen In-Ear-Kopfhörer

