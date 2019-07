Test: Kopfhörer Panasonic RP-HTX90N

In der Verpackung des Bluetooth fähigen knapp 210 Gramm leichten Bügelkopfhörers sind neben dem Gerät selbst und einer Kurzanleitung (in den Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch) zudem noch ein klassisches 3,5-mm-Klinkenstecker- und USB-Kabel zu finden. Während erstes dazu dient, den RP-HTX90N kabelgebunden zu betreiben, kann der Kopfhörer mit dem zweiten Kabel, dem USB-Kabel (Version 3), aufgeladen werden.Erst zum Kopfhörer: Verbunden werden die linken und rechten, gut gepolsterten Ohrmuschel mit einem Kunstlederbezogenen Bügel, wobei sich auf der linken Seite des Bügels eine stufenlos verschiebbare Arretierung befindet, um die Ohrmuscheln optimal an die Ohren und den Kopf des Benutzers anzupassen. Das funktioniert in der Praxis ausgezeichnet. Der Druck, den der Kopfhörer durch seine Bügelspannung auf den Kopf ausübt, war auch nach mehrtägigem Tragen kaum zu spüren. Selbst wenn Brillengläser getragen werden, schmiegt sich der RP-HTX90N noch sehr gut an die Kopf-Silhouette an, und ist, nicht zuletzt auch wegen des geringen Gewichtes gut zu tragen.Auf der rechten Ohrmuschel befinden sich sämtliche Druckköpfe, etwa um den Kopfhörer – in Betrieb zunehmen, seine Geräuschunterdrückungsfunktion zu aktivieren sowie ihn auch via Bluetooth kabellos mit einem entsprechenden Gerät (Smartphone, Tablet, Notebook etc.) zu verbinden. Die Buttons sind recht klein geraten, so dass es immer etwas Übung braucht, um die richtigen Knöpfe auch im richtigen Moment zu erwischen. Um das Gerät dazu per Funk mit einem Smartphone erfolgreich zu synchronisieren, genügte es im Test, den entsprechend mit dem Pairing-Symbol gekennzeichneten Kopfhörer-Button im ausgeschalteten Zustand rund 3 Sekunden gedrückt zu halten.Danach muss die Bluetooth-Funktion des Handys im Einstellungsmenü aktiviert werden. Durch das nachfolgende Betätigen des Pairing-Buttons in diesem Einstellungsmenü werden dann Handy und Bluetooth-Kopfhörer automatisch aufeinander synchronisiert. Fertig. Diese erfolgreiche Pairing-Prozedur dauerte summa summarum knapp 10 Sekunden, und wurde im Test von einer Hinweisstimme zusätzlich akustisch signalisiert. Zwar unterdrückt die Noise-Cancelling-Funktion störende, laute Nebengeräusche, allerdings kann sie nicht zwischen unerwünschtem Lärm und durchaus sinnvollen Geräuschen etwa im Strassenverkehr unterscheiden.

