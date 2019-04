Hands on: Samsung Galaxy Fold

In gut zwei Wochen, am 3. Mai ist es soweit: Das «Klapphandy 2.0» alias Samsung Galaxy Fold wird in der Schweiz offiziell verfügbar sein. Samsung liess uns schon heute kurz Hand anlegen und die ein oder andere Funktion ausprobieren. Zunächst zur Architektur: Statt ein Display zu verbauen, dass sich beim Entfalten vergrössert, wie etwa bei Huaweis Mate X, baut Samsung zwei Displays ein. Ein 4,6 Zoll grosser bzw. kleines Coverdisplay für die Herkömmliche Smartphone-Nutzung und das Hauptdisplay, dass sich im Innern des Faltphones befindet (7,3 Zoll).

Im Zusammengeklappten Zustand erinnert die Front etwas an das Sony Xperia 10+, dasDisplay ist im 21:9-Format gehalten und lässt sich leicht umfassen. Dennoch reicht es locker, um alles nötige bedienen zu können. Einzig seltsam ist der viele ungenutzte Schwarzraum zwischen der Selfie-Kamera ganz oben und dem Rand des eigentlichen HD AMOLED Displays. Die Cover-Kamera löst mit 10 Megapixel auf und verfügt über einen Blendenwert von 2.2. Auf der Rückseite des zusammengelegten Phones finden sich 3 Kameras, einmal mit Teleobjektiv, 12 MP, einmal Weitwinkel- sowie einmal Superweitwinkel-Kam mit 12, respektive 16 Megapixel. Die Rückseite ist übrigens verchromt, also silbern. Dies sieht chic aus, ist jedoch anfällig auf Fingerabdrücke. Zudem gibt in zugeklappten Zustand einen leichten Gap zwischen Vorder- und Rückseite.

Samsung Galaxy Fold Rückseiten-Kamera

Front-Cam im zusammengeklappten Zustand

Front-Cam im entfalteten Zustand

