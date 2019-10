Das sind die besten Virenscanner für Android

Nicht nur Banking-Apps, sondern auch zahllose weitere Anwendungen lassen sich mittlerweile bequem von unterwegs aus bedienen. Umso wichtiger ist es, auch das Smartphone gegen Angriffe von aussen zu schützen.



Das unabhängige Institut AV-Test hat deshalb 19 Antiviren-Programme für Android-Geräte überprüft. Das Google-Betriebssystem ist das mit Abstand am weitesten verbreitete OS bei mobilen Geräten. Umso interessanter werden Geräte mit dem Open-Source-OS aber auch für Angreifer. Zur Verteidigung bieten sich Antiviren-Lösungen an. Welche Produkte besonders überzeugen, hat AV-Test ermittelt.



Getestet wurden die Virenscanner in den drei Kategorien Schutzwirkung, Benutzbarkeit und Features. Das wichtigste Kriterium einer Antiviren-Lösungen stellt die Schutzwirkung dar.



AV-Test prüfte unter anderem die Echtzeit-Erkennung von Schädlingen der neuesten Malware-Generationen. Ausserdem mussten die Lösungen ihr Können bei weitverbreiteter Malware unter Beweis stellen. In dieser Rubrik schnitten die meisten der getesteten Programme ordentlich ab. Insgesamt 13 der 19 getestete Virenscanner erhielten hier die volle Punktzahl von 6 Zählern. Erschreckend ist allerdings das Ergebnis von Googles hauseigener Lösung Play Protect. Hier vergaben die Tester keinen einzigen Punkt. Damit hat die Software ihren Zweck nicht erfüllt.



Ein Antivirenprogramm ist immer dann besonders gut, wenn es seine Arbeit im Hintergrund verrichtet und den Nutzer bei der Verwendung des Gerätes so wenig wie möglich beeinträchtigt. Ebenfalls wichtig ist, dass möglichst wenig Akku-Kapazität durch den Scanner verbraucht werden. Ausserdem nicht wünschenswert ist eine zu hohe Netzwerkbelastung oder störende Fehlalarme. AV-Test vergab in dieser Rubrik an sämtliche 19 getesteten Lösungen die volle Punktzahl von 6,0 Zählern.

