Chrome: neues Medien-Icon nutzen oder entfernen

Dieses ist durchaus praktisch, denn so können Sie direkt in der Symbolleiste eine Musik- oder Video-Wiedergabe pausieren oder stoppen. Sie müssen die passenden Knöpfe nun nicht mehr auf der Webseite selbst suchen. Das kommt einem doch sehr entgegen, wenn man während der Wiedergabe einen Anruf bekommt oder kurz den Schreibtisch verlässt und später weiterschauen oder -hören möchte.

Wie so oft, stossen neue Bedienelemente nicht bei der kompletten Nutzerschaft auf ein positives Echo. Daher gibt es auch hierfür eine Möglichkeit, das Icon auszublenden. Tippen Sie in der Adressleiste von Chrome die Zeichenfolge chrome://flags/ (ohne Leerzeichen) ein und drücken Sie Enter. Nun landen Sie in einer Liste mit vielen Einstellungen, die Sie am besten nicht ändern, ohne zu wissen, was Sie tun (es ist ein wenig wie bei der Windows-Registry).