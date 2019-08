Fake-Webshops: Erkennen Sie die schwarzen Schafe?

4. Verdächtige URL

Die URL sagt oftmals viel über eine Webseite aus. In diesem Fall dürfte der Fall klar sein: Sofern Herr Schmitt nicht einen illegalen Textilschmuggelring in seiner Garage betreibt, dürfte seine Webseite gehackt worden sein. Möglicherweise hat sich auch ein Krimineller die Domain «garage-schmitt.ch» unter den Nagel gerissen. Da die Garage Schmitt in jedem Fall keine Moncler-Waren verkauft, ist hier klar ein Fälscher am Werk