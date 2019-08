Die besten Foto-Juwelen fürs iPhone

Kaum eine Kategorie ist im App Store unterdessen so überlaufen wie jene für Kamera-Apps und Bildverarbeitung. In dieser Masse geht so manches Juwel sang- und klanglos unter. Die folgenden zehn Apps verdienen es jedoch, dass man sie ins Rampenlicht rückt.

Lens Distortions – der Himmel ist das Limit

Für einige sind es atmosphärische Störungen und ungewollte Reflexe, für andere wahre Stimmungsmacher. Lens Distortions bietet beides im Überfluss, und das in einer faszinierenden Qualität. So werden Lichtreflexe, Nebel und andere Einflüsse einfach auf das Foto gestempelt, verschoben und mit der Spreizgeste skaliert.

Alle Effekte lassen sich beliebig kombinieren, stapeln und später auf Wunsch auch zurücknehmen. Die kostenlose App bietet bereits in der Grundausstattung fast schon unanständig viel; weitere Effekte lassen sich als In-App-Käufe hinzufügen.

Info: für iPhone, 4 Franken, Englisch, weitere Funktionen via In-App-Käufe

