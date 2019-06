Brack.ch hat den besten Support!

An unserer Befragung zum besten Händler-Support haben rund 1300 PCtipp-Leserinnen und -Leser teilgenommen. Sie haben darüber befunden, wer am schnellsten reagiert, wer am freundlichsten ist und wer die grösste Kulanz beweist. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.

Serienchampion Brack.ch

Der Gewinner hiess am Schluss erneut Brack.ch. Für die Aargauer ist das die siebte Titelverteidigung in Serie. Sie sind somit noch immer der bisher einzige Gewinner des 2016 eingeführten PCtipp-Support-Awards in der Kategorie «Händler». Auch dieses Jahr wurde Brack in allen sieben Kategorien mit der Bestnote sehr gut ausgezeichnet, wobei sich das Unternehmen in 6 von 7 Kategorien im Vergleich zum Vorjahr sogar noch verbessern konnte. In 4 von 7 Kategorien holten die Aargauer diese Bewertung als einziger Teilnehmer der Studie. Diese Leistungen zeigen eine grosse Konstanz der ohnehin schon guten Resultate im letzten Jahr. Durchschnittlich vergaben 92,4 Prozent aller Befragten die Bestnote für Brack.ch. Für die erneute Verbesserung um 2,66 Prozent gegenüber dem letzten Jahr, wurde das Unternehmen mit dem PCtipp-Support-Pokal belohnt.

Geringes Gefälle bei Händlern

Auch Konkurrenten wie z.B. Digitec oder Melectronics erhielten gute Noten. Im Allgemeinen konnte eine grosse Zufriedenheit der PCtipp-Leser mit den Schweizer Händlern festgestellt werden.

Die gesamte Supportstudie mit allen Teilnehmern, Details und Rankings finden Sie in der aktuellen Heftausgabe des PCtipps.