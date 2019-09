YouTube stellt Darstellung der Follower-Zahl um

Ende letzter Woche kündigte YouTube das Update an, über das schrittweise bei YouTube die Darstellung der Follower-Zahlen umgestellt werden soll. Dabei erscheint die Nutzerzahl nur noch abgerundet: Ein Kanal mit 123'456'789 Abonnenten hat, wird die Follower-Zahl mit 123 Millionen angezeigt. Einzelne neue Abos werden dann erst sichtbar, wenn die Anzahl der Follower einen Schwellenwert erreicht oder überschritten hat.

Als Grund für die Änderung gibt YouTube im Support-Blog an, es gehe nicht nur darum, mehr Konsistenz zu schaffe, sondern «die Bedenken der Creators in Bezug auf Stress und Wohlbefinden zu berücksichtigen, insbesondere in Hinsicht auf das Verfolgen der öffentlichen Abonnentenzahlen in Echtzeit. Wir hoffen, dass dies allen Creators dabei hilft, sich auf das Erzählen ihrer Geschichten zu konzentrieren und weniger Statistik-Druck zu empfinden.»

Genaue Zahlen soll es allerdings weiterhin geben – wenn auch nicht öffentlich auf der Kanal-Seite: Die Kanalinhaber sehen weiterhin die genauen Statistiken im YouTube Studio und im YouTube Analytics Dashboard.

Vor wenigen Tagen hatte sich YouTube-Chefin Susan Wojcicki in einem offenen Brief an Nutzer und Werbekunden der Videoplattform gewandt und die «Offenheit» von YouTube verteidigt.