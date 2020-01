Nikon Z50 im Test

Die Zeit der billigen Einsteigerkameras ist vorbei. Diese wurden längst von Smartphones abgelöst. Die neue Einsteigerkamera kostet rund 900 Franken und bietet mehr, als die Mittelklasse vor zehn Jahren zu träumen wagte. Nachdem Nikon letztes Jahr den Sprung in den spiegellosen Markt erst so richtig wagte, folgt jetzt eine APS-C-Variante, die noch ein wenig nach ihrer passenden Zielgruppe suchen muss.

Äusseres und Bedienung

Nikon bleibt sich auch bei den APS-C-Mirrorless-Modellen treu. Schon die Vollformat-Modelle Z6 und Z7 trugen die Design- und Bedienungsphilosophie von Nikon-DSLRs weiter. Die Z50 ist im Prinzip einfach eine leicht geschrumpfte Z6. Das ist auch gut so, denn ein funktionierendes System kann man gut und gerne sein lassen. So ist die Z50 für jeden bisherigen Nikon-Nutzer sofort verständlich und auch neue Nutzer sollten schnell damit klarkommen. Im Vergleich zu den grösseren Geschwistern ist die Z50 ein wenig einfacher gehalten. Einige Knöpfe fallen weg, allem voran der Joystick auf der Rückseite. Konzeptuell bleibt aber alles gleich. Die Rädchen sind am gleichen Ort platziert, der Ein-Aus-Kippschalter ist um den Auslöser geschlungen, direkt daneben gibt es Zugriff auf Video, ISO und Belichtungskorrektur.

Wie bisher setzt Nikon auf zwei Bedienrädchen, eines auf der Front unter dem Auslöser und eines in Daumenreichweite auf der Rückseite. Das im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, die ihre Blendeneinstellungen auf dem Objektiv anbringen und dafür ein ISO-Rad verbauen. Die Vorteile der Nikon-Variante zeigen sich vor allem bei den neuen DX-Objektiven, die mit einem zusätzlichen Blendenrad wohl kaum so kompakt ausgefallen wären.

Ebenfalls wie gewohnt ist die Software. Zwar wird auch Nikons Menüstruktur durch immer mehr Funktionen auf den Prüfstand gestellt. Allerdings funktioniert das System noch immer und ist relativ leicht zu verstehen. Die wichtigsten Funktionen können zudem auf ein Schnellzugriffsmenü gepackt werden.

Etwas enttäuschend ist der Touchscreen der Z50. Das Display an sich ist komplett in Ordnung. Allerdings verwendet Nikon die Touch-Funktion nur für bestimmte Dinge. Eine vollumfängliche Touch-Steuerung wie man sie vom Smartphone gewöhnt ist, gibt es nicht. Um Platz zu sparen hat Nikon zudem einige Buttons statt physisch als Touch-Buttons neben das Display gepackt. Glücklicherweise benötigt man diese Funktionen nur selten und kann die Buttons relativ gut ignorieren.

