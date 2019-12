Internet-Box 3 und Swisscom Box: Das neue Swisscom Duo im Test

Mitte November hat Swisscom neue Hardware vorgestellt. Frisch überarbeitet wurden die TV-, die Internet- und die WLAN-Box. Während Letztere erst im Frühjahr 2020 erscheinen wird, sind Internet- und TV-Box seit Kurzem bereits erhältlich. Wir haben die beiden Geräte vom Telko erhalten und sie im Praxis-Test bereits auf die Probe gestellt.

Internet-Box 3 – innert Minuten betriebsbereit

Wer noch nicht Swisscom-Kunde ist, muss zunächst die Internet-Box installieren, um die TV-Box in Betrieb nehmen zu können. Der Telko liefert mit dem Router je nach Anschluss entweder ein DSL- oder ein Glasfaser-Kabal à je 4 Metern Länge. Wer längere Kabel benötigt, kann diese bei Swisscom im Online-Shop nachbestellen. Ein 10-Meter-Glasfaserkabel kostet dort beispielsweise 39 Franken.

Für Bestandskunden ist die Installation denkbar simpel: Einfach die alte Kiste aus- und die neue einstöpseln – fertig. Die Internet-Box 3 benötigt danach einige Minuten, um aufzustarten. Ein Farb- und Blinkcode gibt dabei Auskunft, was gerade erledigt wird. Leuchtet die Status-LED an der Front der neuen Internet-Box durchgehend weiss, ist sie einsatzbereit.

Alle Einstellungen auf einen Blick

Zugang zu sämtlichen Router-Einstellungen erhält man via Browser (http://internetbox.home oder 192.168.1.1). Wer bereits eine Internet-Box im Einsatz hatte, kann bei der Einrichtung die Konfiguration der alten Box automatisch auf das neue Gerät übertragen.



Im Router-Interface liefert Swisscom eine praktische Übersicht über das ganze Heimnetzwerk. Weiter liefert dieses Einstellungsmöglichkeiten zu allen gängigen Funktionen. Man kann das WLAN-Passwort ändern, einen separaten Zugang für Gäste einrichten – auch für eine begrenzte Dauer – oder das WLAN über Nacht automatisch ausschalten lassen. Wer zusätzlich den «Expertenmodus» aktiviert, kann weitere Netzwerkfunktionen konfigurieren, etwa Portweiterleitungs-Regeln, DynDNS-Dienste oder VPN-Services.

Das Router-Interface liefert eine praktische Übersicht über das ganze Heimnetzwerk Zoom© PCtipp

Alternativ kann für die wichtigsten Einstellungen auch die von der Swisscom bereitgestellte Home-App genutzt werden – verfügbar ist diese für Android und iOS. Auch in der Home-App lässt sich unter anderem das WLAN-Passwort ändern, der Gast-Zugang verwalten, die Kinderschutzfunktion einschalten oder auch die WLAN-Betriebszeit einstellen.



