True-Wireless-Kopfhörer: AKG N5 Hybrid
Der AKG N5 Hybrid kombiniert hochauflösenden Raumklang mit intuitiven Touch-Bedienelementen für ein beeindruckendes Hörerlebnis bei der täglichen Nutzung. Der Kopfhörer lässt sich nahtlos mit einem 2,4-GHz-USB-C-Dongle verbinden und bietet unter nahezu allen Bedingungen perfekte Anrufqualität – Zoom-zertifiziert. Steuern Sie die branchenführende «True Adaptive Noise Cancelling»-Technologie in Echtzeit und lassen Sie über die «AKG Headphones»-App so viel oder so wenig von der Aussenwelt einfliessen, wie Sie möchten.
Merkmale auf einen Blick
• Nahtlose Konnektivität mit 2,4-GHz-USB-CDongle und Bluetooth
• Hochauflösender AKG-Klang
• Beeindruckendes räumliches AKG-Audio-Erlebnis
• True Adaptive Noise Cancelling mit benutzerdefinierter Steuerung
• Zoom-zertifizierte perfekte Anrufqualität
• Anpassbare Anrufqualität
• Smart Talk
• Komfortables und vielseitiges IP54-Design
• «AKG Headphones»-App
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 114.– statt 199.– Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
Kommentare