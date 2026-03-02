True-Wireless-Kopfhörer: AKG N5 Hybrid

Der AKG N5 Hybrid kombiniert hochauflösenden Raumklang mit intuitiven Touch-Bedienelementen für ein beeindruckendes Hörerlebnis bei der täglichen Nutzung. Der Kopfhörer lässt sich nahtlos mit einem 2,4-GHz-USB-C-Dongle verbinden und bietet unter nahezu allen Bedingungen perfekte Anrufqualität – Zoom-zertifiziert. Steuern Sie die branchenführende «True Adaptive Noise Cancelling»-Technologie in Echtzeit und lassen Sie über die «AKG Headphones»-App so viel oder so wenig von der Aussenwelt einfliessen, wie Sie möchten.

Merkmale auf einen Blick

• Nahtlose Konnektivität mit 2,4-GHz-USB-CDongle und Bluetooth

• Hochauflösender AKG-Klang

• Beeindruckendes räumliches AKG-Audio-Erlebnis

• True Adaptive Noise Cancelling mit benutzerdefinierter Steuerung

• Zoom-zertifizierte perfekte Anrufqualität

• Anpassbare Anrufqualität

• Smart Talk

• Komfortables und vielseitiges IP54-Design

• «AKG Headphones»-App

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