Willkommen beim PCtipp-Abobonus
PCtipp-Abonnenten profitieren von folgenden Spezialangeboten, bei gleichzeitiger Bestellung eines Abos erhalten Neuabonnenten das Produkt auf Wunsch ebenso zum Spezialpreis.
16-Zoll-Notebook: ASUS Vivobook 16
E-Scooter: Acer Nitro 4 Select
Scherenschnitt-Puzzle: Vier Jahreszeiten (1000 Teile)
Braun LED digital Alarm Clock – Black
Jassteppich mit Jasskarten
Laminiergerät: HP Pro 600 A4
Funkuhr: Braun Wall Clock
Funkwanduhr von Braun für die mitteleuropäische Zeitzone (DCF/GMT+1) mit geräuschlosem Schwenkwerk
und leicht ablesbar, 23 Zentimeter Durchmesser. Erhältlich in Schwarz.
Preis mit PCtipp-Abo: 49.– statt 59.90 Franken
Funk-Wetterstation und Wecker: Braun BC13BP-DCF
ESET HOME Security Essential – der perfekte Schutz für Ihren digitalen Alltag
Sicheres Onlinebanking, noch mehr Privatsphäre und Diebstahlschutz – ESET und PCtipp schützen, was Ihnen wichtig ist.
Preis mit PCtipp-Abo: kostenlos statt 44.– Franken
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Die aufgelisteten Aktionen und Spezialpreise gelten ausschliesslich für PCtipp-Abonnentinnen und -Abonnenten. Bei gleichzeitiger Bestellung eines Abos erhalten Neuabonnenten das Produkt auf Wunsch ebenso zum Spezialpreis.
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