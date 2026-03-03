Der Acer E-Scooter Nitro Schwarz bringt Sie zuverlässig dorthin, wo Sie hinwollen, schnell, wendig und stylisch. Mit seinem 400-W-Motor und vier Geschwindigkeitsmodi entscheiden Sie selbst, ob Sie gemütlich cruisen oder zügig vorankommen möchten.

Preis mit PCtipp-Abo: 349.– statt 529.– Franken