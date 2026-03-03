Willkommen beim PCtipp-Abobonus

PCtipp-Abonnenten profitieren von folgenden Spezialangeboten, bei gleichzeitiger Bestellung eines Abos erhalten Neuabonnenten das Produkt auf Wunsch ebenso zum Spezialpreis.

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16-Zoll-Notebook: ASUS Vivobook 16

Manchmal brauchen Sie einfach mehr Raum für Ihre Ideen. Das ASUS Vivobook 16 (X1607QA-MB046W) bietet Ihnen genau das – ein grosses 16-Zoll Display, starke Hardware und moderne KI-Funktionen für einen produktiven Alltag.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 444.– statt 699.– Franken
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E-Scooter: Acer Nitro 4 Select

Der Acer E-Scooter Nitro Schwarz bringt Sie zuverlässig dorthin, wo Sie hinwollen, schnell, wendig und stylisch. Mit seinem 400-W-Motor und vier Geschwindigkeitsmodi entscheiden Sie selbst, ob Sie gemütlich cruisen oder zügig vorankommen möchten.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 349.– statt 529.– Franken
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Scherenschnitt-Puzzle: Vier Jahreszeiten (1000 Teile)

Puzzle mit 1000 Teilen im Format 70 × 50 Zentimeter. Scherenschnittmotiv von Jolanda Brändle. Motiv: Vier Jahreszeiten.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 22.– statt 29.90 Franken
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Braun LED digital Alarm Clock – Black

Braun Digitaler Wecker mit extragrossem LED-Display, Touch Snooze Zone, Quick Set, automatischer Anpassung der Display-Helligkeit, einstellbarem Nachtlicht und Piep-Alarm.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 44.90 statt 59.90 Franken
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Jassteppich mit Jasskarten

Jassteppich mit Schweizer Scherenschnitt-Motiv und gummiertem Rücken, rutschfest in der Grösse 65 × 65 Zentimeter + Jasskarten mit Deutschschweizer Motiven.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 49.90 statt 76.80 Franken
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Laminiergerät: HP Pro 600 A4

Das Pro Laminator 600 A4 ist HPs Einstiegs-Laminiergerät. Es hat eine hochwertige Glasoberfläche und kommt in edlem schwarzem Design.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 69.90 statt 119.– Franken
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Funkuhr: Braun Wall Clock

Funkwanduhr von Braun für die mitteleuropäische Zeitzone (DCF/GMT+1) mit geräuschlosem Schwenkwerk
und leicht ablesbar, 23 Zentimeter Durchmesser. Erhältlich in Schwarz.

Preis mit PCtipp-Abo: 49.– statt 59.90 Franken

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Funk-Wetterstation und Wecker: Braun BC13BP-DCF

Das Display zeigt Uhrzeit, Weckzeit, Innen- und Aussentemperatur (Celsius oder Fahrenheit) und die Luftfeuchtigkeit an. 12- und 24-Stundenformat. Crescendo-Wecker mit fünfminütiger Schlummerfunktion und Schnelleinstellfunktion. Aussensensor im Lieferumfang enthalten.
 
Preis mit PCtipp-Abo: 30.90 statt 69.– Franken
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ESET HOME Security Essential – der perfekte Schutz für Ihren digitalen Alltag

Sicheres Onlinebanking, noch mehr Privatsphäre und Diebstahlschutz – ESET und PCtipp schützen, was Ihnen wichtig ist.

Preis mit PCtipp-Abo: kostenlos statt 44.– Franken

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Die aufgelisteten Aktionen und Spezialpreise gelten ausschliesslich für PCtipp-Abonnentinnen und -Abonnenten. Bei gleichzeitiger Bestellung eines Abos erhalten Neuabonnenten das Produkt auf Wunsch ebenso zum Spezialpreis.

Die Bestellung ist verbindlich. Die Auslieferung erfolgt durch den jeweiligen Kooperationspartner zu den im Beitrag erwähnten Bedingungen.

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