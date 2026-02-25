Die nachfolgenden AGB gelten für die Bestellung von Abonnements, die der Kunde per Online im Internet über www.pctipp.ch bestellt.

Das Abonnement hat eine fixe Laufzeit, wird weder automatisch verlängert, noch besteht ein Rückerstattungsanspruch, falls der Kunde diese vor dem Ende der Laufzeit kündigt. Vor Ablauf der Abonnements-Dauer erhält der Kunde jeweils eine Einladung, das Abonnement zu erneuern. Die Abonnementsdauer beginnt mit der Auslieferung der nächsten Ausgabe.

Die Abonnement-Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.

Die Neue Mediengesellschaft Zürich AG hat die Kreditkarten-Abrechnung und die Aufbewahrung der damit verbundenen notwendigen Daten vollständig an Ihren Partner «Worldline AG» übertragen. Die Neue Mediengesellschaft Zürich AG erhält von der «Worldline AG» lediglich einen unvollständigen Auszug über die Kreditkartendaten übermittelt, um die Zahlung bei «Worldline AG» gespeichert. Für weitere Informationen zur Firma «Worldline AG» verweisen wir auf deren Webseite.

Widerrufsrecht

Unsere Angebote sind auf unserer Website ausführlich und transparent beschrieben und der Besteller kann sich ausführlich und ohne Zeitdruck über unsere Angebote informieren. Für Besteller mit Wohnsitz in der Schweiz besteht kein Widerrufsrecht. Für Besteller mit Wohnsitz im Ausland gilt ebenfalls kein Widerrufsrecht. Es handelt sich bei unseren Dienstleistungen um Verträge zur Lieferung von Zeitschriften in gedruckter oder digitaler Form und gemäss geltendem EU-Recht sind diese Dienstleistungen vom allgemein gültigen EU-Widerrufsrecht ausgenommen (Art 6 Abs. 3 – RICHTLINIE 97/7/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz).

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

In jedem Fall – auch für Bestellungen aus dem Ausland – unterstehen die Verhältnisse zwischen dem Besteller und der Neuen Mediengesellschaft Zürich AG dem Schweizerischen Recht gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). Die Anwendung der Bestimmungen des Wiener Kaufrechts («Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf») ist ausdrücklich ausgeschlossen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist am rechtlichen Sitz der Neuen Mediengesellschaft Zürich AG, gegenwärtig in Zürich in der Schweiz.