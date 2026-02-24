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Die herstellerunabhängige Schweizer PC-Zeitschrift

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PCtipp, die herstellerunabhängige und kompakte Schweizer PC-Zeitschrift, bietet in allgemein verständlicher Form umfassende Hilfe und Informationen für PC-Anwender im Geschäft und privat.

PCtipp ist die meistgelesene Computer-Zeitschrift der Schweiz. Hier informieren Sie sich schnell über die neusten Produkte und Trends und holen sich Tipps für den alltäglichen Umgang mit dem PC.

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davon verkauft: 28 890 Exemplare

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