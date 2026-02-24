PCtipp, die herstellerunabhängige und kompakte Schweizer PC-Zeitschrift, bietet in allgemein verständlicher Form umfassende Hilfe und Informationen für PC-Anwender im Geschäft und privat.

PCtipp ist die meistgelesene Computer-Zeitschrift der Schweiz. Hier informieren Sie sich schnell über die neusten Produkte und Trends und holen sich Tipps für den alltäglichen Umgang mit dem PC.