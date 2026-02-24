PCtipp Mediadaten
Die herstellerunabhängige Schweizer PC-Zeitschrift
PCtipp
PCtipp, die herstellerunabhängige und kompakte Schweizer PC-Zeitschrift, bietet in allgemein verständlicher Form umfassende Hilfe und Informationen für PC-Anwender im Geschäft und privat.
PCtipp ist die meistgelesene Computer-Zeitschrift der Schweiz. Hier informieren Sie sich schnell über die neusten Produkte und Trends und holen sich Tipps für den alltäglichen Umgang mit dem PC.
Eckdaten PCtipp
Total verbreitete Auflage: 34 488 Exemplare
davon verkauft: 28 890 Exemplare
Leser: 157 000 (MACH Basic 2025-2)
Newsletter-Abonnenten: 35 000
Erhältlich als E-Paper und Print-Magazin: zu den Angeboten
Mediadaten Print
PCtipp 2026
Mediadaten Online
PCtipp 2026
Termine und Themen
PCtipp 2026
Leserschaft
PCtipp
Möchten Sie mehr erfahren?
Dann schreiben Sie uns auf anzeigen@nmgz.ch oder rufen Sie uns an +41 44 387 45 74.
Kommentare