Kontakt und Impressum

Leser- und Aboservice

Telefon +41 (0)71 314 04 48

E-Mail abo@pctipp.ch

Zum Probeheft

 

 

So erreichen Sie uns

Redaktion redaktion@pctipp.ch
+41 (0)44 387 44 44

Chefredaktor Sascha Zäch (sz)

Stv. Chefredaktor Daniel Bader

Leiter Online-Redaktion Patrick Hediger

Vertrieb und Marketing marketing@nmgz.ch

Neue Mediengesellschaft Zürich AG
PCtipp
Räffelstrasse 24
CH-8045 Zürich

 

 

Anzeigen

Sie möchten bei uns Werbung schalten?

E-Mail anzeigen@nmgz.ch

Head of Sales Support Daniel Frey
+41 (0)44 387 45 74 

Verlagsleitung Ingo Rausch
+41 (044) 387 44 44

 

 

Impressum

Chefredaktor: Sascha Zäch (sz)

Stv. Chefredaktor: Daniel Bader (db)

Leiter Online-Redaktion: Patrick Hediger (ph)

Vertrieb und Marketing: Nicole Rey & Ingo Rausch

Verlagsassistenz: Nicole Rey

Verlagsleitung: Ingo Rausch

Sämtliche Texte und Bilder unterliegen dem Schutz des Urhebers und dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Neue Mediengesellschaft Zürich AG nicht kopiert oder verwendet werden.

Kommentare