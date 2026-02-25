FAQ – Häufig gestellte Fragen zu PCtipp

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu den wichtigsten Fragen rund um Ihr PCtipp-Abonnement und die Nutzung unserer digitalen Angebote. Egal ob Sie Fragen zur Account-Registrierung, zum E-Paper-Zugang, zur Verwendung unserer Apps oder zur Teilnahme am PCtipp-Forum haben – hier werden Sie fündig. Unser FAQ-Bereich unterstützt Sie bei der optimalen Nutzung aller Leistungen, die Ihnen als Abonnent zur Verfügung stehen.

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Wozu registrieren?

Sie benötigen einen Account auf pctipp.ch, um folgende Dienstleistungen zu nutzen:

  1. Forum - Die Nutzung des Forums ist kostenlos und für alle registrierten User offen.
  2. E-Paper für Abonnenten - Schalten Sie als Abonnent Ihren Zugang zum Heftarchiv frei.

Was ist der Benutzername und wo verwende ich diesen?

Der Benutzername ist jener Name, mit dem Sie im PCtipp-Forum in Erscheinung treten. Er wird bei Ihren Kommentaren und Forumseinträgen angezeigt. Er kann nicht mehr geändert werden.

Ich habe mein Passwort vergessen.

Sie können über die «Passwort vergessen»-Funktion jederzeit ein neues Passwort generieren.

Ich bin PCtipp-AbonnentIn, warum wird meine E-Mail-Adresse beim Login nicht erkannt?

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass man als Heft- bzw. Newsletter-AbonnentIn nicht automatisch auch auf unserer Webseite registriert ist.

Woher weiss ich, was meine Abonummer ist?

Ihre Abonummer finden Sie auf Ihrer Rechnung (Kundennummer) respektive auf dem Umschlag jedes versendeten PCtipp-Hefts über Ihrem Namen. Zudem gibt Ihnen unser Aboservice unter der Telefonnummer 071 314 04 48 oder via Mail an abo@pctipp.ch gerne Ihre Abonummer bekannt.

Nutzung unserer digitalen Angebote

Wie kann ich E-Paper und PDF-Download als App-Abonnent nützen?

Beim Direktkauf über die App sind die Daten bei Apple resp. Google hinterlegt. Auch die Abrechnung der Abogebühr läuft direkt über diese Partner. Aus technischen Gründen ist die Registrierung der Abonummer auf pctipp.ch somit nicht möglich.

Was kann ich tun, um die Leistungen auf pctipp.ch als App-Abonnent ebenfalls nutzen zu können?

Um die Leistungen auf pctipp.ch zu nutzen, müssen künftige Verlängerungen über unseren Verlag laufen. Stoppen Sie dafür in der App die automatische Verlängerung und kontaktieren Sie unseren Aboservice (Telefon 071 314 04 48) damit wir das Abo entsprechend erfassen können.

Wie melde ich mich bei den Apps an?

Um vollen Zugriff auf die digitalen Inhalte zu bekommen, öffnen Sie das Menü links oben und klicken Sie auf «Anmelden». Verwenden Sie nun die gleichen Anmeldedaten, welche Sie auf pctipp.ch benutzen

Welche Leistungen bietet das «Digitale Abo»?

Als Abonnent vom PCtipp haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Inhalte zu lesen.

  • In Form von einzelnen PDF-Seiten oder als Gesamt-PDF via Website.
  • Via E-Paper-App im «App-Store» resp.«Google-Play».

Kann ich als Print-Abonnent ebenfalls von den digitalen Leistungen profitieren?

Ja, das Print-Abo enthält alle digitalen Leistungen.

Kann ich die digitalen Inhalte von pctipp.ch auch auf meinem Tablet oder Smartphone lesen?

Sofern Sie Ihr Abo direkt über unseren Verlag (nicht im «App-Store» oder über «Google Play») gekauft haben, ist dies möglich.

PCtipp Forum

Obwohl ich eingeloggt bin, komme ich nicht ins PCtipp-Forum.

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Wie erstelle ich im PCtipp-Forum ein neues Thema?

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