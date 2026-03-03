ICT Presseticker

Auf der Online-Plattform www.pctipp.ch haben Sie die Möglichkeit, Pressemitteilungen im Originaltext zu veröffentlichen. So profitieren Sie vom hohen Google-Ranking unserer Sites: Ihre Pressemeldungen werden noch besser gefunden.

Wir bieten Ihnen damit die einzigartige Gelegenheit, Ihre Informationen einem attraktiven und IT-affinen Publikum zugänglich zu machen. Gleichzeitig profitieren unsere User von vertieftem Wissen aus erster Hand - als Ergänzung zum journalistisch aufbereiteten Content unserer Redaktion.

Pro Monat und Kunde dürfen maximal 12 Pressemitteilungen veröffentlicht werden. Die Pressemitteilungen lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Bitte beachten Sie, dass alle Mitteilungen vor einer definitiven Veröffentlichung einer individuellen Prüfung unterzogen werden und bei Nichteinhaltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht freigeschaltet oder gesperrt werden können.

Ihre Beweggründe

Reichweite der Unternehmenspresse erhöhen

Vertreten in den Branchennews

affines Zielpublikum

attraktiver Preis

optimiertes Google-Ranking

Preismodell

Einzelschaltung 490 CHF 3-Monate-Abo 1400 CHF 6-Monate-Abo + 1 Monat kostenlos 2400 CHF 12-Monate-Abo + 2 Monate kostenlos 4900 CHF

Alle Preise verstehen sich exkl. Mwst und sind nicht rabatt- oder kommissionsberechtigt.

Kundenservice

Um Ihre Pressemitteilungen zu veröffentlichen, wenden Sie sich bitte an Daniel Frey: daniel.frey@nmgz.ch | Tel.: +41 44 387 45 74