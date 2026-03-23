Die «Logitech Wave Keys und Lift Combo» umfasst eine kabellose Tastatur und eine Maus, die beide hohen Wert auf Ergonomie legen. Die beiden Geräte sorgen für eine bessere Haltung von Handgelenk und Unterarm am Schreibtisch. Sie sollen perfekt für kleine bis mittelgrosse Hände passen. Die kompakte Form der Tastatur ermöglicht es, die Maus näher am Körper zu platzieren und so die Schultern beim Arbeiten in eine bequemere, natürlichere Position zu bringen. Die gepolsterte Handballenauflage der Tastatur umfasst drei Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften, um die Handgelenke zu stützen. Das geschwungene Design der Tastatur unterstützt die natürliche Ausrichtung der Hand, des Handgelenks und des Unterarms, während die Tasten für ein taktiles, diskretes und angenehmes Tippgefühl sorgen.

Mit der Logi-Options+-App lassen sich beide Geräte personalisieren und Shortcuts für bestimmte Apps anpassen. Verbunden werden Maus und Tastatur via Bluetooth-Technologie oder über den mitgelieferten Logi-Bolt-Empfänger. Per Tastendruck lässt sich einfach zwischen mehreren Geräten wie Computer, Tablet oder Smartphone wechseln.

Maus

Sensortechnologie: Logitech Advanced Optical Tracking

Sensorauflösung: 400–4000 DPI (vollständig anpassbar in 100-DPI-Schritten)

Tasten: 6 (Links-/Rechtsklick, Zurück/Vorwärts, Mitteltaste, Scrollrad mit Mittelklick)

Scrollen: Ja

Scrollrad: Ja

Batterietyp: 1 Batterie vom Typ AA (im Lieferumfang enthalten)

Batterielaufzeit: bis zu 24 Monate

Verbindungstyp: Logi-Bolt-USB-Empfänger (mitgeliefert)

Kabellose Technologie: Bluetooth-Low-Energy-Technologie

Kabellose Reichweite: 10 Meter kabellose Reichweite

Tastatur

Verbindungstyp für Tastatur: Logi-Bolt-USB-Empfänger (mitgeliefert)

Kabellose Tastaturtechnologie: Bluetooth-Low-Energy-Technologie

Kabellose Reichweite: 10 Meter kabellose Reichweite

Akkutyp der Tastatur: 2 AAA-Batterien (mitgeliefert)

Batterielaufzeit: bis zu 36 Monate

Statusanzeigen (LED): Akkustands-LEDs

Höhenverstellbar: Ausklappbare Füsse (+ 4 Grad)

Tastentyp: Plunger-Switches

ondertasten: Feststelltaste, Easy-Switch-Tasten (betriebssystemübergreifende Verbindung mit bis zu drei Geräten)

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