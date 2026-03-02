Radio Roberts Rambler Midi

Sein ikonisches Design mit Bambusverkleidung und gebürstetem Aluminium verbindet stilvolle Optik mit herausragender Klangqualität. Dank DAB+/FM-Radio und Bluetooth-Streaming erleben Sie Ihre Lieblingssender und Musik in bester Qualität. Zwei Weckfunktionen und ein USB-Ladeanschluss sorgen für zusätzlichen Komfort – perfekt für den Nachttisch oder unterwegs.

Merkmale

DAB+/FM-Radio mit Bluetooth

Full-Range-Lautsprecher mit Bassreflexsystem

Dual-Wecker mit Schlummerfunktion

USB-Ladeanschluss

Gibt es in den Farben Cream, Duck Egg und Navy Blue, welches bei Bemerkungen angeben werden sollte.

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Allgemeine Bedingungen