Radio Roberts Rambler Midi

Radio Roberts Rambler Midi
© Thali

Sein ikonisches Design mit Bambusverkleidung und gebürstetem Aluminium verbindet stilvolle Optik mit herausragender Klangqualität. Dank DAB+/FM-Radio und Bluetooth-Streaming erleben Sie Ihre Lieblingssender und Musik in bester Qualität. Zwei Weckfunktionen und ein USB-Ladeanschluss sorgen für zusätzlichen Komfort – perfekt für den Nachttisch oder unterwegs.

Merkmale

  • DAB+/FM-Radio mit Bluetooth
  • Full-Range-Lautsprecher mit Bassreflexsystem
  • Dual-Wecker mit Schlummerfunktion
  • USB-Ladeanschluss

Gibt es in den Farben Cream, Duck Egg und Navy Blue, welches bei Bemerkungen angeben werden sollte.

Zum Originalprodukt

 

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 179.– statt 199.– Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
* Pflichtfeld

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