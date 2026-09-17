Rucksack: UAG Roll-Top Backpack [18 inch]
Das UAG Roll-Top Backpack [18 inch] ist eine Schutz-, Transport- und Rettungslösung für Ihre wichtigsten technischen Geräte.
Als moderner Entdecker benötigen Sie Transportlösungen, die mehr leisten. Die UAG-DRYOUT-Kollektion ist die erste Taschenserie mit integrierter Rettungsfunktion bei Feuchtigkeit. Kein Reis mehr – DRYOUT ist die echte Lösung. Entwickelt, damit Sie noch weiter gehen können.
Ausstattung
• Schlanke Rolltop-Silhouette für einen stromlinienförmigen Transport
• Fronttasche mit PU-beschichtetem Reissverschluss, als hängende Tasche konstruiert, um die Wasserdichtigkeit zu erhalten
• Innenliegende Mesh-Reissverschlusstasche zur Organisation kleiner Gegenstände
• Trolley-Durchführung auf der Rückseite für einfaches Aufsetzen auf Rollgepäck
Funktion
• Wasserdichtes Rolltop-Hauptfach mit 18 Liter Volumen, das Ausrüstung zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt
• Das DRYOUT-Innenfutter hilft, Feuchtigkeit im Inneren nach Kontakt mit Nässe zu regulieren
• Ein gepolstertes Laptopfach im Inneren bietet sicheren Schutz für Ihr Gerät
• Strukturiertes Rückenpanel und ergonomische Schultergurte sorgen für hohen Tragekomfort bei kürzeren Tagesausflügen
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 89.– statt 119.– Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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