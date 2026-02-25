Tapo Kameras C660 Kit und C260

Die TP-Link Tapo C660 KIT ist eine hochmoderne IP-Sicherheitskamera, die speziell für den Ausseneinsatz konzipiert wurde. Sie bietet eine Kombination aus kabelgebundener und kabelloser Übertragungstechnik, was eine flexible Installation ermöglicht.

Die TP-Link Netzwerkkamera Tapo C260 ist eine hochmoderne Lösung für die visuelle Videoüberwachung in Innenräumen. Mit einer beeindruckenden Bildsensorauflösung von 8 Megapixeln bietet diese Kamera gestochen scharfe Bilder und Videos in Ultra HD 4K.

Gewinnen Sie eine Tapo Kameras C660 Kit oder eine C260! Wir verlosen davon je ein Stück.



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