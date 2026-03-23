Shark FW312CHPL CryoGlow LED-Maske

FW312CHPL LED-Gesichtsmaske in Universalgrösse mit 4 Behandlungen sowie 3 einstellbaren Kühlstufen für die Augenpartie mit InstaChill‑Kühltechnologie – Lilac Chill.

Optimiere deine Hautpflegeroutine mit der Shark CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie. 4 Behandlungen für getestete und bewährte Ergebnisse zu Hause. Die InstaChill Kühltechnologie beruhigt die Augenpartie auf Knopfdruck mit 3 einstellbaren Kühlstufen. Rot- und Infrarot-Lichttherapie reduziert Rötungen und verfeinert das Hautbild in 8 Wochen. Die kombinierte Blau-Lichttherapie verbessert Akne in 4 Wochen. Mit Dermatologen entwickelt. Perfekt für jeden Hauttyp und Hautton.

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