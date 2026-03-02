Machen Sie Schluss mit dem Smartphone-Wecker: Der Pure Elan Sleep bringt mit seiner modernen, weichen Form frischen Wind auf Ihren Nachttisch. Es vereint schickes Design, richtig guten Sound und eine kinderleichte Bedienung in einem Paket – und das zu einem absolut fairen Preis.

Highlights:

Klasse Stereosound: Zwei 1,5-Zoll-Breitbandlautsprecher (6 Watt) sorgen für ein richtig starkes Klangerlebnis am Morgen.

Unterschiedliche Weckzeiten für die Arbeitswoche und das Wochenende: Sie werden wahlweise mit DAB+-Radio, UKW oder einem klassischen Weckton wach.

Mitdenkendes Display: Gross, super lesbar und dank Lichtsensor dimmt das Display nachts automatisch ab.

Volle Flexibilität: kristallklares DAB+/FM-Radio, bequemes Streaming via Bluetooth und ein praktischer Kopfhöreranschluss.

Perfekt neben dem Bett: zuverlässige ASA-Funktionen (Automatic Safety Alert), ein passendes Netzteil und ein USB-C-Anschluss zum Laden.

In den Farben «Sand» oder «Black» erhältlich. (Farbe bei Mitteilung angeben)

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