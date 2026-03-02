Minelab Go Find 11 Metal Detector Ultra-Light
Der Go-Find 11 von Minelab ist der perfekte Einstieg in die Welt der Metalldetektion. Mit seiner leistungsstarken Technologie, seiner extremen Tragbarkeit und seiner einfachen Bedienung eignet er sich für die ganze Familie.
Mit zwei Suchmodi und drei Empfindlichkeitsstufen ist professionelles und präzises Orten ganz einfach. Sobald Sie etwas finden, blinken grosse Symbole auf dem Display, welche die Signalstärke und die Art der gefundenen Objekte anzeigen.
Lieferumfang
- GO-FIND 11 Metalldetektor
- Handbuch
- Schnellstartanleitung
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 99.– statt 139.– Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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