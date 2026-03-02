Minelab Go Find 11 Metal Detector Ultra-Light

Der Go-Find 11 von Minelab ist der perfekte Einstieg in die Welt der Metalldetektion. Mit seiner leistungsstarken Technologie, seiner extremen Tragbarkeit und seiner einfachen Bedienung eignet er sich für die ganze Familie.

Mit zwei Suchmodi und drei Empfindlichkeitsstufen ist professionelles und präzises Orten ganz einfach. Sobald Sie etwas finden, blinken grosse Symbole auf dem Display, welche die Signalstärke und die Art der gefundenen Objekte anzeigen.

Lieferumfang

GO-FIND 11 Metalldetektor

Handbuch

Schnellstartanleitung

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Allgemeine Bedingungen