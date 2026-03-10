PCtipp connect: Handy Abo oder mobiles Internet zum Sondertarif
In Zusammenarbeit mit Digital Republic bietet dir PCtipp connect exklusive Konditionen für dein Smartphone, dein Heim-Internet oder sonstige mobile Geräte. PCtipp Leser profitieren von attraktiven Jahrespaketen. Einmal bezahlen, ein ganzes Jahr profitieren.
Flat Mobile Abo im Jahrespaket für CHF 15.– statt CHF 18.– pro Monat
Die perfekte Lösung für dein Smartphone! Mit dem Flat Mobile Jahrespaket bezahlst du einmalig und bist danach für ein ganzes Jahr versorgt.
Das ist enthalten:
- Unlimitiert Full-Speed Daten, Telefonie & SMS in der Schweiz
- 60 GB Roaming-Daten in der Zone EU/USA/UK
- 1200 Minuten Roaming-Telefonie in der Zone EU/USA/UK
- Gratis Rufnummernportierung inkl. Kündigung bei deinem alten Anbieter
Flat 10 Daten-SIM-Karte für diverse Geräte für CHF 6.70 statt CHF 10.– pro Monat
Tablet, Überwachungskamera, Drohne oder Laptop: Mit der Daten-SIM-Karte Flat 10 bindest du jedes SIM-fähige Gerät ans 5G-Netz an und bist sicher und günstig verbunden.
Das ist enthalten:
- Unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz
- Max. Down-/Upload von 10/5 Mbits
Router & Daten-Abo Kombo für CHF 590.– statt CHF 829.– im Jahr
Mach dein Heim-Internet wirklich drahtlos mit einem starken 5G-Router und dem passenden Datentarif von Digital Republic! Einmal bezahlt, erhältst du eine High-Speed Daten-SIM-Karte sowie die passende Hardware, um dein Zuhause mit mobilem Home-Internet zu versorgen. Kein DSL, kein Koax, einfach Internet direkt out-of-the-box.
Das ist enthalten:
- FRITZ!Box 6850 5G Router mit 9% Rabatt
- Daten-SIM-Karte mit 55% Rabatt:
- Unlimitiertem Datenvolumen in der Schweiz
- Max. Down-/Upload von 300/150 Mbits
Weitere Fragen? Support nötig? Dann klicken Sie diesen Link!
Digital Republic – Der moderne und digitale Anbieter für Mobile Abos und Mobiles Internet in der Schweiz
Das einstige Startup aus Zürich hat sich in wenigen Jahren zu der digitalen Adresse für alles rund um Handy Abos und Daten-SIM-Lösungen für alle und alles entwickelt. Alle Tarife von Digital Republic verfügen über unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz, können über ein Kundenportal selbst verwaltet werden und kennen keine Aktivierungsgebühr oder sonstige versteckte Kosten. Der Kundendienst von Digital Republic wurde mehrfach ausgezeichnet und dank der Partnerschaft mit PCtipp profitierst du zu exklusiven Sonderkonditionen von verschiedenen Angeboten rund um deinen digitalen Alltag.
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