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Digital Republic – Der moderne und digitale Anbieter für Mobile Abos und Mobiles Internet in der Schweiz

Das einstige Startup aus Zürich hat sich in wenigen Jahren zu der digitalen Adresse für alles rund um Handy Abos und Daten-SIM-Lösungen für alle und alles entwickelt. Alle Tarife von Digital Republic verfügen über unlimitiertes Datenvolumen in der Schweiz, können über ein Kundenportal selbst verwaltet werden und kennen keine Aktivierungsgebühr oder sonstige versteckte Kosten. Der Kundendienst von Digital Republic wurde mehrfach ausgezeichnet und dank der Partnerschaft mit PCtipp profitierst du zu exklusiven Sonderkonditionen von verschiedenen Angeboten rund um deinen digitalen Alltag.