Reolink Argus B330 2K+ WiFi Kamera + SP Lite

Komplett kabellose, akkubetriebene & wetterfeste smarte Überwachungskamera mit Personen- & Fahrzeugerkennung, bewegungsaktiviertem Licht, 5MP (2K+) Auflösung, 2-Wege-Audio, farbiger Nachtsicht, optionale Cloudspeicherung inkl. Solarpanel Lite – Weiss

Diese smarte kabellose Kamera Argus-Serie B330 bietet Ihnen mithilfe von Bewegungsscheinwerfer, Sirene und Zwei-Wege-Audio eine einfache und mobilfreundliche Verwaltung. Dank der präzisen Erkennung von Personen und Autos wird zudem unerwünschter Alarm reduziert.

Lieferumfang:

1 x Argus-Serie B330 Kamera

1 x Solarpanel Lite (3 Watt)

1 x USB-Kabel

1 x Sicherheitshalterung mit Klettverschluss

1 x Standhalterung

1 x Klettverschluss

2 x Lochschablone zur Montage

2 x Päckchen mit Schrauben

1 x Nadel zum zurücksetzen

1 x Kleber (Videoüberwachung)

1 x Kurzanleitung

Gewinnen Sie eine Argus B330 2K+ WiFi Kamera + SP Lite im Wert von ca. 90 Franken von Reolink! Wir verlosen davon zwei Stück.



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