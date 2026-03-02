Braun LED Alarm Clock

Braun LED Alarm Clock black
© Thali

Braun Digitaler Wecker mit extra grossem LED-Display, Touch Snooze Zone, Quick Set, automatischer Anpassung der Display-Helligkeit, einstellbarem Nachtlicht und Piep-Alarm.

Merkmale

  • Extra grosse LED-Anzeige
  • Nachtlicht
  • Signalton-Alarm
  • Snooze- und Lampensteuerung per Berührung
  • Display mit automatischer Helligkeitseinstellung
  • Einstellbare Leselichtstärke und Temperatur
  • Schlummerintervall von 5 Minuten
  • 12/24-Stunden-Anzeige

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 44.90 statt 59.90 Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zu zahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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