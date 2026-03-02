Braun LED Alarm Clock
Braun Digitaler Wecker mit extra grossem LED-Display, Touch Snooze Zone, Quick Set, automatischer Anpassung der Display-Helligkeit, einstellbarem Nachtlicht und Piep-Alarm.
Merkmale
- Extra grosse LED-Anzeige
- Nachtlicht
- Signalton-Alarm
- Snooze- und Lampensteuerung per Berührung
- Display mit automatischer Helligkeitseinstellung
- Einstellbare Leselichtstärke und Temperatur
- Schlummerintervall von 5 Minuten
- 12/24-Stunden-Anzeige
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 44.90 statt 59.90 Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zu zahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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