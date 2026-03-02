Braun Wall Clock

Funkwanduhr von Braun für die mitteleuropäische Zeitzone (DCF/GMT+1) mit geräuschlosem Schwenkwerk und leicht ablesbar, 23 Zentimeter Durchmesser. Erhältlich in Schwarz.

Merkmale

Höhe: 23 Zentimeter

Breite: 23 Zentimeter

Tiefe: 35 Millimeter

Uhrwerk: analog

Batterietyp: AA

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Allgemeine Bedingungen