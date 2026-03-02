Braun Wall Clock
Funkwanduhr von Braun für die mitteleuropäische Zeitzone (DCF/GMT+1) mit geräuschlosem Schwenkwerk und leicht ablesbar, 23 Zentimeter Durchmesser. Erhältlich in Schwarz.
Merkmale
- Höhe: 23 Zentimeter
- Breite: 23 Zentimeter
- Tiefe: 35 Millimeter
- Uhrwerk: analog
- Batterietyp: AA
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 49.– statt 59.90 Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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