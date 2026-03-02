Braun Wall Clock

Braun Wall Clock
© Thali

Funkwanduhr von Braun für die mitteleuropäische Zeitzone (DCF/GMT+1) mit geräuschlosem Schwenkwerk und leicht ablesbar, 23 Zentimeter Durchmesser. Erhältlich in Schwarz.

Merkmale

  • Höhe: 23 Zentimeter
  • Breite: 23 Zentimeter
  • Tiefe: 35 Millimeter
  • Uhrwerk: analog
  • Batterietyp: AA

Zum Originalprodukt

 

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 49.– statt 59.90 Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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