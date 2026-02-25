Der Skross MUV Micro World Travel Adapter ist der kompakteste 2-polige Adapter für Reisende aus aller Welt und misst nur 5 x 5 cm. Perfekt geeignet für alle ungeerdeten elektrischen Geräte wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeräte.

Entworfen in der Schweiz

Geeignet für ungeerdete Geräte (2-polig)

Steckdosenanschluss für: Euro, Australien/China, UK

Ausgangsstecker: Euro, Australien/China, UK, USA/Japan

Austauschbare Sicherung: T 2,5 A.

Gewinnen Sie einen Skross MUV Micro World Travel Adapter im Wert von ca. 30 Franken! Wir verlosen davon zehn Stück.



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