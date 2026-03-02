Dangbei Freedo Portable Smart Projecto
Erleben Sie unterwegs erstklassige Kinounterhaltung mit Freedo. Dieser tragbare Projektor liefert brillante 1080p-Bilder und ist 4K-kompatibel. Mit kraftvollem Sound und integriertem Zugriff auf Netflix sowie Google Cast bietet Freedo ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis. Ob für Filmabende oder Präsentationen - Freedo ist die perfekte All-in-One-Lösung in kompakter Form.
Lieferumfang
- Freedo
- Tragbarer Staubbeutel
- Netzteil: 65 W (20 V/3,25 A)
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 329.– statt 499.– Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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