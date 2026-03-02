Erleben Sie unterwegs erstklassige Kinounterhaltung mit Freedo. Dieser tragbare Projektor liefert brillante 1080p-Bilder und ist 4K-kompatibel. Mit kraftvollem Sound und integriertem Zugriff auf Netflix sowie Google Cast bietet Freedo ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis. Ob für Filmabende oder Präsentationen - Freedo ist die perfekte All-in-One-Lösung in kompakter Form.

Lieferumfang

Freedo

Tragbarer Staubbeutel

Netzteil: 65 W (20 V/3,25 A)

Fernbedienung

Bedienungsanleitung

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen