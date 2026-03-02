Dangbei Freedo Portable Smart Projecto

Braun Wall Clock
© Thali

Erleben Sie unterwegs erstklassige Kinounterhaltung mit Freedo. Dieser tragbare Projektor liefert brillante 1080p-Bilder und ist 4K-kompatibel. Mit kraftvollem Sound und integriertem Zugriff auf Netflix sowie Google Cast bietet Freedo ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis. Ob für Filmabende oder Präsentationen - Freedo ist die perfekte All-in-One-Lösung in kompakter Form.

Lieferumfang

  • Freedo
  • Tragbarer Staubbeutel
  • Netzteil: 65 W (20 V/3,25 A)
  • Fernbedienung
  • Bedienungsanleitung

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 329.– statt 499.– Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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