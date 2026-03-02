Drohne: HOVERAir X1 Pro Retail Combo
Die HOVERAir X1 Pro ist eine kompakte, faltbare Flugkamera, entwickelt für Kreative, die überall dort, wo Abenteuer sie hinführt, Inhalte in Kinoqualität aufnehmen möchten.
Im Lieferumfang enthalten:
- HOVERAir X1 Pro
- 3 × Smart Battery
- Ladestation
- Kombi-Tasche
- USB-C-Kabel
- Aufbewahrungstasche
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 569.– statt 619.90 Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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