Drohne: HOVERAir X1 Pro Retail Combo

Drohne: HOVERAir X1 Pro Retail Combo
© Thali

Die HOVERAir X1 Pro ist eine kompakte, faltbare Flugkamera, entwickelt für Kreative, die überall dort, wo Abenteuer sie hinführt, Inhalte in Kinoqualität aufnehmen möchten.

Im Lieferumfang enthalten:

  1. HOVERAir X1 Pro
  2. 3 × Smart Battery
  3. Ladestation
  4. Kombi-Tasche
  5. USB-C-Kabel
  6. Aufbewahrungstasche

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 569.– statt 619.90 Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG

 

 

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