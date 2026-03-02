Die HOVERAir X1 Pro ist eine kompakte, faltbare Flugkamera, entwickelt für Kreative, die überall dort, wo Abenteuer sie hinführt, Inhalte in Kinoqualität aufnehmen möchten.

Im Lieferumfang enthalten:

HOVERAir X1 Pro 3 × Smart Battery Ladestation Kombi-Tasche USB-C-Kabel Aufbewahrungstasche

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