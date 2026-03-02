Eset Home Security

UM EINEN KOSTENLOSEN LINZENZKEY ZU BEANTRAGEN, FÜLLEN SIE BITTE UNTENSTEHENDES FORMULAR AUS.

Bei der Übermittlung des Keys bitten wir Sie um ein paar Tage Geduld, da diese manuell via Mail erfolgt.

Wenn Sie den Lizenzschlüssel erhalten haben, müssen Sie sich zunächst auf diese Seite https://login.eset.com/Register/Index anmelden und dort ein Nutzerkonto angelegt und der Lizenzschlüssel aktivieren.

Für Support wenden Sie sich bitte direkt an ESET.