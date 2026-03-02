Eset Home Security
Nutzen Sie diese super Aktion!
Alle PCtipp-Abonnenten erhalten kostenlos und unverbindlich die aktuellste Version der ESET HOME Security Essential zum Schutz vor Viren, Cyberattacken & Co., mit integrierter Firewall und einem gesicherten Browser für sicheres Online-Banking. Sie müssen Ihre neue Schutz-Software lediglich einmal mit einem neuen Zugangscode freischalten.
Allgemeine Bedingungen zu dieser Aktion
- Preis mit PCtipp-Abo: KOSTENLOS statt rund 44.– Franken
- Alle 120 Tage Key-Anforderung via dieser Seite und -Eingabe nötig
- Pro Abonnent werden während der Laufzeit insgesamt max. 3 Keys pro Jahr vergeben, welche für ein Gerät gültig sind
- keine Versandkosten durch Online-Download
- Angebot nur innerhalb der Schweiz gültig!
- Für Windows, Mac oder Android!
- Unser Partnerunternehmen: ESET GmbH, D-07743 Jena
UM EINEN KOSTENLOSEN LINZENZKEY ZU BEANTRAGEN, FÜLLEN SIE BITTE UNTENSTEHENDES FORMULAR AUS.
Bei der Übermittlung des Keys bitten wir Sie um ein paar Tage Geduld, da diese manuell via Mail erfolgt.
Wenn Sie den Lizenzschlüssel erhalten haben, müssen Sie sich zunächst auf diese Seite https://login.eset.com/Register/Index anmelden und dort ein Nutzerkonto angelegt und der Lizenzschlüssel aktivieren.
Für Support wenden Sie sich bitte direkt an ESET.
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