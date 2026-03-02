Feldstecher: GoView Zoomr 8×26 in verschiedenen Farben

Mit seinem widerstandsfähigen und leichten Magnesiumgehäuse wurde das GOVIEW ZOOMR 8x26 speziell für deine Outdoor- und Reiseabenteuer entwickelt, bei denen es auf brillante Bildqualität ankommt. Mit seinem Zoom-Faktor kannst du die unglaublichsten Motive 8-fach vergrössert an dich heranholen. Mit dem grossen Sehfeld verlierst du jedoch auch in der Bewegung dein Objekt nicht aus den Augen.

Es gibt den Feldstecher in den Farben Sunset Orange, light Brown, Phantom Black, Ruby Red und Miami Blue. Die Wunschfarbe muss bei der Bestellung angegeben werden.

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