Funk-Wetterstation Braun

Das Display zeigt Uhrzeit, Weckzeit, Innen- und Aussentemperatur (°C oder +F) und die Luftfeuchtigkeit an. 12- und 24-Stundenformat. Crescendo-Wecker mit 5-minütiger Schlummerfunktion und Schnelleinstellfunktion.

Aussensensor im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

Funkgesteuert über DCF-Signal

Kontinuierliche Hintergrundbeleuchtung

Crescendo-Wecker

Integrierte Schlummer-/Hintergrundbeleuchtungsfunktion (Schlummerintervall: 5 Minuten)

Automatische Hintergrundbeleuchtung (in dunkler Umgebung)

12/24-Stunden-Modus

Wettervorhersage

Anzeige der Innen-/Aussentemperatur (Celsius oder Fahrenheit)

Anzeige der Luftfeuchtigkeit innen/aussen

Inklusive Aussensensor

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen