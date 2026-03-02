Funk-Wetterstation Braun
Das Display zeigt Uhrzeit, Weckzeit, Innen- und Aussentemperatur (°C oder +F) und die Luftfeuchtigkeit an. 12- und 24-Stundenformat. Crescendo-Wecker mit 5-minütiger Schlummerfunktion und Schnelleinstellfunktion.
Aussensensor im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
- Funkgesteuert über DCF-Signal
- Kontinuierliche Hintergrundbeleuchtung
- Crescendo-Wecker
- Integrierte Schlummer-/Hintergrundbeleuchtungsfunktion (Schlummerintervall: 5 Minuten)
- Automatische Hintergrundbeleuchtung (in dunkler Umgebung)
- 12/24-Stunden-Modus
- Wettervorhersage
- Anzeige der Innen-/Aussentemperatur (Celsius oder Fahrenheit)
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit innen/aussen
- Inklusive Aussensensor
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 69.– statt 99.90 Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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