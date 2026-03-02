Funk-Wetterstation Braun

Funk-Wetterstation Braun
© Thali

Das Display zeigt Uhrzeit, Weckzeit, Innen- und Aussentemperatur (°C oder +F) und die Luftfeuchtigkeit an. 12- und 24-Stundenformat. Crescendo-Wecker mit 5-minütiger Schlummerfunktion und Schnelleinstellfunktion.
Aussensensor im Lieferumfang enthalten.

Merkmale

  • Funkgesteuert über DCF-Signal
  • Kontinuierliche Hintergrundbeleuchtung
  • Crescendo-Wecker
  • Integrierte Schlummer-/Hintergrundbeleuchtungsfunktion (Schlummerintervall: 5 Minuten)
  • Automatische Hintergrundbeleuchtung (in dunkler Umgebung)
  • 12/24-Stunden-Modus
  • Wettervorhersage
  • Anzeige der Innen-/Aussentemperatur (Celsius oder Fahrenheit)
  • Anzeige der Luftfeuchtigkeit innen/aussen
  • Inklusive Aussensensor

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 69.– statt 99.90 Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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