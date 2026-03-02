Hängematte: Nakie Hammock in Olive Green und River Blue

Der Firma Nakie liegt die Umwelt am Herzen. Ihre Hängematten werden sorgfältig aus 100 Prozent recycelten Plastikflaschen hergestellt. Jede Hängematte wird aus 37 Plastikflaschen produziert. Für jedes verkaufte Produkt pflanzt Nakie vier Bäume.

Merkmale

Doppelhängematte, 3 × 1,8 Meter, Trageleistung: 225 Kilogramm, Gewicht: 600 Gramm

2 × Hängemattengurte, je 2,3 Meter, Trageleistung: 450 Kilogramm, Gurtgewicht: 130 Gramm

2 × 12KN-Karabiner, Trageleistung: 1200 Kilogramm, Karabinergewicht: 64 Gramm

Stoffsack, Abmessungen: 16 × 10 Zentimeter

In den Farben Olive Green und River Blue erhältlich (Farbe bei Mitteilungen angeben)

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen