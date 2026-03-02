Hängematte: Nakie Hammock in Olive Green und River Blue
Der Firma Nakie liegt die Umwelt am Herzen. Ihre Hängematten werden sorgfältig aus 100 Prozent recycelten Plastikflaschen hergestellt. Jede Hängematte wird aus 37 Plastikflaschen produziert. Für jedes verkaufte Produkt pflanzt Nakie vier Bäume.
Merkmale
- Doppelhängematte, 3 × 1,8 Meter, Trageleistung: 225 Kilogramm, Gewicht: 600 Gramm
- 2 × Hängemattengurte, je 2,3 Meter, Trageleistung: 450 Kilogramm, Gurtgewicht: 130 Gramm
- 2 × 12KN-Karabiner, Trageleistung: 1200 Kilogramm, Karabinergewicht: 64 Gramm
- Stoffsack, Abmessungen: 16 × 10 Zentimeter
- In den Farben Olive Green und River Blue erhältlich (Farbe bei Mitteilungen angeben)
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 59.90 statt 79.90 Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
Kommentare