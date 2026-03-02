HP Laminator 600

© Thali

Das Pro Laminator 600 A4 ist HPs Einstiegs-Laminiergerät. Es hat eine hochwertige Glasoberfläche und kommt in edlem schwarzem Design. Damit passt es auf jeden Schreibtisch und laminiert Ihre wichtigen Unterlagen im Handumdrehen.

Merkmale
  • Anwendungsbereich: Unternehmen, Schulen, Homeoffice
  • Laminierformate: von der Visitenkarte bis zum DIN-A4-Format
  • Aufwärmzeit: 60 Sekunden
  • Folienstärke: 75/80 Micron bis 125 Micron bzw. 0,5 mm Dicke
  • Anwendung: Heiss- und Kaltlaminierung
  • Laminiergeschwindigkeit: 600 mm pro Minute
  • Backloader: mit ausklappbarer Einführhilfe auf der Rückseite
  • Temperatur: 130 bis 160 Grad Celsius
  • Heizsystem: 2 Rollen werden von aussen geheizt
  • Eingabebreite: 230 mm
  • Farbe: schwarz

Zum Originalprodukt

 

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 69.90 statt 119.– Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
* Pflichtfeld

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