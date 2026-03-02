HP Laminator 600
Das Pro Laminator 600 A4 ist HPs Einstiegs-Laminiergerät. Es hat eine hochwertige Glasoberfläche und kommt in edlem schwarzem Design. Damit passt es auf jeden Schreibtisch und laminiert Ihre wichtigen Unterlagen im Handumdrehen.
Merkmale
- Anwendungsbereich: Unternehmen, Schulen, Homeoffice
- Laminierformate: von der Visitenkarte bis zum DIN-A4-Format
- Aufwärmzeit: 60 Sekunden
- Folienstärke: 75/80 Micron bis 125 Micron bzw. 0,5 mm Dicke
- Anwendung: Heiss- und Kaltlaminierung
- Laminiergeschwindigkeit: 600 mm pro Minute
- Backloader: mit ausklappbarer Einführhilfe auf der Rückseite
- Temperatur: 130 bis 160 Grad Celsius
- Heizsystem: 2 Rollen werden von aussen geheizt
- Eingabebreite: 230 mm
- Farbe: schwarz
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 69.90 statt 119.– Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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