HP Laminator 600

Das Pro Laminator 600 A4 ist HPs Einstiegs-Laminiergerät. Es hat eine hochwertige Glasoberfläche und kommt in edlem schwarzem Design. Damit passt es auf jeden Schreibtisch und laminiert Ihre wichtigen Unterlagen im Handumdrehen.

Merkmale

Anwendungsbereich: Unternehmen, Schulen, Homeoffice

Laminierformate: von der Visitenkarte bis zum DIN-A4-Format

Aufwärmzeit: 60 Sekunden

Folienstärke: 75/80 Micron bis 125 Micron bzw. 0,5 mm Dicke

Anwendung: Heiss- und Kaltlaminierung

Laminiergeschwindigkeit: 600 mm pro Minute

Backloader: mit ausklappbarer Einführhilfe auf der Rückseite

Temperatur: 130 bis 160 Grad Celsius

Heizsystem: 2 Rollen werden von aussen geheizt

Eingabebreite: 230 mm

Farbe: schwarz Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen