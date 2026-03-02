Jassteppich mit Schweizer Scherenschnitt-Motiv und gummiertem Rücken, rutschfest in der Grösse 65 × 65 Zentimeter. Jasskarten mit Deutschschweizer Motiven und extra grossen Zahlen/Eckzeichen. Mit Appenzeller Bauernmalerei-Motiv «Schölle-Schötte» von Theres Tobler. Die Jasskarten sind in einer Faltschachtel eingelegt.

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