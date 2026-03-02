Jassteppich mit Jasskarten
Jassteppich mit Schweizer Scherenschnitt-Motiv und gummiertem Rücken, rutschfest in der Grösse 65 × 65 Zentimeter. Jasskarten mit Deutschschweizer Motiven und extra grossen Zahlen/Eckzeichen. Mit Appenzeller Bauernmalerei-Motiv «Schölle-Schötte» von Theres Tobler. Die Jasskarten sind in einer Faltschachtel eingelegt.
Allgemeine Bedingungen
- Preis mit PCtipp-Abo: 49.90 statt 76.80 Franken
- Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
- Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
- Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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