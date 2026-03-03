Kreuzworträtsel

Teilnahmebedingungen

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Neue Mediengesellschaft Zürich AG, der Preissponsoren sowie deren Angehörige. Die Preise werden nicht bar ausbezahlt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass Neue Mediengesellschaft Zürich AG Ihre Adresse zu Marketingzwecken verwenden darf. Weiter erhalten Sie den redaktionellen, kostenlosen Newsletter der PCtipp-Redaktion. Die Gewinner werden via Mail verständigt. Ihre Namen werden veröffentlicht.

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