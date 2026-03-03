Ein Gratis-Abo für Sie!
Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten
der Miss Moneypenny
PCtipp
PCtipp ist das grösste Schweizer Computer-Fachmagazin. Unsere besondere Spezialität sind Anleitungen für Excel, Word, Outlook & Co. – genau das, was Sie in Ihrem Job als Office-Managerin und Manager brauchen.
Erhalten Sie Tipps & Tricks rund um die Arbeit mit PCs, Tablets und Smartphones – jeden Monat bequem nach Hause geliefert.
Ihr kostenloses Probe-Abo endet nach drei Monaten automatisch. Es ist nur im Inland und einmalig sowie exklusiv von Miss-Moneypenny-Abonnentinnen und -Abonnenten bestellbar (E-Paper-Nutzung inklusive)
PCtipp-Abos gibt es bereits ab 28 Franken – zu den Angeboten
Kommentare