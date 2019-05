Filesharing-Dienste im Überblick

Kaum ein Internetprovider erlaubt Mailanhänge, die eine Grösse von 30 MB überschreiten. Und grosse Files erst auf einen USB-Stick oder einen DVD-Rohling zu packen und dem Empfänger per Post zuzustellen, ist nicht nur teuer, sondern auch unpraktisch, weil langsam. In diesem Artikel befassen wir uns daher mit jenen Filesharing-Diensten, über die Sie bestimmten Empfängern einzelne grosse Dateien bequem über einen Link zugänglich machen können.

Wir haben uns die besten und bekanntesten dieser Dienste angeschaut und auch zwei sehr gute Schweizer Dienste gefunden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, doch wir möchten Ihnen damit einen Überblick geben, welche Filesharing-Dienste es gibt und was sie zu bieten haben.

WeTransfer

Der Klassiker: Die bekannteste Variante ist WeTransfer. Damit können Sie bis zu 2 GB Daten versenden, müssen sich nicht registrieren und der Dienst ist kostenlos.

Klicken Sie auf der Webseite auf Dateien hinzufügen, tippen Sie eine E-Mail-Adresse (bis zu drei Adressen sind möglich) sowie Ihre eigene E-Mail-Adresse ein. Sie können die Dateien entweder per E-Mail verschicken oder sich einen Link anzeigen lassen.

Hinweis: Nur mit der Plus-Version (kostenpflichtig) kann man die Gültigkeits-Dauer des Links definieren sowie ihn mit einem Passwort schützen.

Tresorit Send

Eine hiesige Alternative zu WeTransfer kommt vom Schweizer Cloud-Anbieter Tresorit. Das Filehosting-Unternehmen bietet einen ebenfalls kostenlosen Dienst zum Teilen grosser Dateien (bis zu 5 GB) an (Tresorit Send). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Klicken Sie in der linken Spalte auf das Plus-Symbol und wählen Sie die Datei(en) aus. Auch hier geben Sie Ihre eigene sowie die Mailadresse des Empfängers an. Auf Wunsch können Sie den Link passwortschützen. Klicken Sie danach auf Sicheren Link erstellen.

Ein Link ist für bis zu sieben Tage oder für zehn Zugriffe gültig.

Wahlweise können Sie sich per E-Mail jedes Mal benachrichtigen lassen, wenn jemand den Link öffnet. Dies können Sie auch nachträglich wieder anders einstellen.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Beta-Version.

