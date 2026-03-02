nomadiQ Portable Dual-burner Gas Stove – black matt

nomadiQ Portable Dual-burner Gas Stove – black matt
© Thali

Dieser Ofen wird in einer recycelbaren Box geliefert, komplett mit Gasschlauch und Bedienungsanleitung. Es ist lediglich eine Gasflasche mit Schraubanschluss erforderlich. Der smarte nomadiQ-Ofen verfügt über zwei sehr leistungsstarke Brenner mit zwei unabhängigen Temperaturreglern und lässt sich nach Gebrauch leicht reinigen.

Mit nur 2,7 Kilogramm Gewicht können Sie diesen nomadiQ-Kocher einfach mitnehmen. Gehen Sie raus und kochen Sie überall!

Zum Originalprodukt

Allgemeine Bedingungen

  • Preis mit PCtipp-Abo: 139.– statt 159.90 Franken
  • Preise inkl. MwSt., inkl. Versandkosten und gegen Vorauskasse zuzahlen
  • Angebot nur gültig in der Schweiz und solange Vorrat
  • Die Auslieferung erfolgt durch Thali AG
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