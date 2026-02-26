Liebe Leserinnen und Leser von Online PC,

nach vielen Jahren als eigenständige Marke geht Online PC nun in zwei starken Schweizer Medienmarken auf. Je nachdem, welche Themen Sie interessieren, haben Sie ab sofort zwei neue Anlaufstellen:

pctipp.ch – Ihre neue Adresse für alles rund um PC, Smartphone, Internet, Smart Home und Unterhaltungselektronik. Hier finden Sie praxisnahe Tipps, verständliche Anleitungen, unabhängige Tests und Kaufberatung für den digitalen Alltag.

computerworld.ch – die führende Schweizer Plattform für IT-Professionals und Entscheider. Hier erhalten Sie Insights, Analysen und Studien zu Enterprise IT, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Cloud, Security und Business-IT-Strategien insbesondere im Schweizer Markt.

Beide Webseiten haben gerade einen umfassenden Relaunch erhalten – mit neuem Design, verbesserter Navigation und erweitertem Themenportfolio. So decken PCtipp und Computerworld gemeinsam das gesamte Spektrum ab, das Sie von Online PC gewohnt waren – und noch mehr.

FAQ:

Was passiert mit dem Online PC-Newsletter?

Ihr bestehender Online PC-Newsletter wird für einen Übergangszeitraum zunächst weiter an Sie versendet. Sie erhalten darin künftig ausgewählte News und Highlights aus beiden Themenwelten – sowohl Consumer-Themen von PCtipp als auch Business-IT-Inhalte von Computerworld. So bleiben Sie wie gewohnt auf dem Laufenden, ohne selbst aktiv werden zu müssen. Selbstverständlich können Sie Ihre Newsletter-Präferenzen jederzeit anpassen.

Was bietet mir PCtipp?

PCtipp ist die Schweizer Plattform für alle, die praktische Hilfe im Umgang mit digitaler Technik suchen – vom PC über das Smartphone bis hin zu Smart Home und Unterhaltungselektronik. Die Inhalte richten sich an Einsteiger bis Fortgeschrittene und setzen auf verständliche Sprache, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und unabhängige Kaufberatung.

Das erwartet Sie auf PCtipp:

News: Tägliche Meldungen zu Windows, Apps, Gadgets, Sicherheit und Datenschutz

Tägliche Meldungen zu Windows, Apps, Gadgets, Sicherheit und Datenschutz Praxis: Anleitungen und Problemlösungen für PC, Smartphone und Internet

Anleitungen und Problemlösungen für PC, Smartphone und Internet Tests: Unabhängige Hardware- und Software-Tests mit klaren Kaufempfehlungen

Unabhängige Hardware- und Software-Tests mit klaren Kaufempfehlungen Downloads: Nützliche Tools und Programme für den Alltag

Nützliche Tools und Programme für den Alltag PCtipp Academy: Webinare und Kurse für den digitalen Kompetenzaufbau

Webinare und Kurse für den digitalen Kompetenzaufbau Forum: Austausch mit anderen Leserinnen und Lesern

Newsletter und Abo: PCtipp bietet verschiedene Newsletter an, damit Sie nur die Themen erhalten, die Sie wirklich interessieren. Zudem gibt es das PCtipp-Heft als Print- und Digital-Abo mit exklusiven Inhalten und dem PCtipp-Abobonus.

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Was bietet mir Computerworld?

Computerworld richtet sich an IT-Professionals, Entscheider und CIOs in Schweizer Unternehmen. Als führende B2B-Plattform für die ICT-Branche liefert Computerworld fundierte News, Analysen und Hintergrundberichte zu den Themen, die Unternehmen bewegen.

Das erwartet Sie auf Computerworld:

Künstliche Intelligenz: Trends, Strategien und Praxisbeispiele rund um KI im Unternehmen

Trends, Strategien und Praxisbeispiele rund um KI im Unternehmen Business & IT-Strategie: CIO-Interviews, Best Practices und Marktanalysen

Security & Compliance: Aktuelle Bedrohungen, Regulierung und Schutzmassnahmen

Aktuelle Bedrohungen, Regulierung und Schutzmassnahmen Cloud & Infrastruktur: Anbietervergleiche, Migrationsstrategien und Markttrends

Anbietervergleiche, Migrationsstrategien und Markttrends Software & Development: Tools, Plattformen und Entwicklungsmethoden

Tools, Plattformen und Entwicklungsmethoden People & Top 500: Karriere-News und die wichtigsten ICT-Unternehmen der Schweiz

Newsletter und Abo: Computerworld bietet einen Daily Newsletter und einen Weekend Newsletter, damit Sie werktags kompakt und am Wochenende vertieft informiert bleiben. Das Computerworld-Briefing liefert exklusive Analysen für Entscheider. Zudem steht ein umfangreiches Heftarchiv bereit.

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Bleiben die Online PC-Artikel erhalten?

Die relevanten Inhalte aus dem Online PC-Archiv werden in die jeweiligen Plattformen überführt. Consumer-orientierte Artikel finden Sie künftig auf PCtipp, Business-IT-Inhalte auf Computerworld.

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Haben Sie Fragen zur Umstellung oder benötigen Sie Hilfe? Dann kontaktieren Sie unser Team per E-Mail. Wir kümmern uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen.

Welche Plattform ist die richtige für mich?

PCtipp Computerworld Fokus Digitaler Alltag, Consumer-Technik Business-IT, Enterprise-Themen Zielgruppe Privatpersonen, Technik-Interessierte IT-Professionals, CIOs, Entscheider Themen PC, Smartphone, Smart Home, Tests, Tipps KI, Cloud, Security, IT-Strategie Tonalität Verständlich, praxisnah, alltagsorientiert Analytisch, strategisch, branchenfokussiert

Wir freuen uns, Sie auf pctipp.ch und computerworld.ch zu begrüssen – mit noch mehr Inhalten, frischem Design und dem gewohnt hohen Qualitätsanspruch.