Um das Jahr 1600 kam der Scherenschnitt nach einer 400 Jahre dauernden Reise von seinem Herkunftsland China über Indonesien, Persien und den Balkan in Mitteleuropa an. Johann Jakob Hauswirt wird als der Vater des Schweizer Scherenschnitts angesehen. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann er, wunderschöne Alpaufzüge und Collagen aus dem Alltagsleben zu schneiden. Diese alte Kunst ist bis heute weitverbreitet und hat sich in Motiven und Techniken weiterentwickelt.

Das Puzzle zeigt einen Scherenschnitt, der von Jolanda Brändle aus Mosnang angefertigt wurde. Puzzle mit 1000 Teilen im Format 70 × 50 Zentimeter.

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