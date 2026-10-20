Aldi Suisse ruft Ambiano-Haartrockner wegen Stromschlag- und Brandgefahr zurück

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Bei unsachgemässer Handhabung kann es zu einer Beschädigung des Netzkabels kommen. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Welche Produkte sind betroffen?

Ambiano Fashion Blow Haartrockner. EAN: 4061462135774, 4061462135798 und 4061462135811. Die betroffenen Artikel waren ab dem 15.09.2025 in den Filialen von Aldi Suisse erhältlich.

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Das Produkt darf nicht mehr verwendet werden. Es kann von den Konsumentinnen und Konsumenten in allen Filialen von Aldi Suisse zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Konsumentinnen und Konsumenten auch ohne Kaufbeleg zurückerstattet.

Adresse für Rückfragen

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten Aldi Suisse kontaktieren:

E-Mail: customer@service.aldi-suisse.ch

URL: https://www.aldi-suisse.ch/de

