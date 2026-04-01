Daniel Bader

Der deutsche Netzwerkhersteller devolo führt mit dem Modell «WiFi 7 BE6500» ein neues Mesh-System, das auch als Ethernet-Router insbesondere für schnelle Glasfaseranschlüsse auf dem Schweizer Markt eingesetzt werden kann.
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
Autos mit alternativen Antrieben haben enorme Fortschritte gemacht – gerade wenn es um Technologien wie Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) oder autonomes Fahren geht. Der PCtipp gibt einen aktuellen und ausführlichen Überblick.
Smart, und richtig günstig: Mit dem «Linus Smart Lock L2 Lite» lanciert Hersteller Yale eine preiswerte Einstiegslösung für eine schlüssellose Türsicherung. Der PCtipp-Test zeigt, was der Türschloss-Schnapper drauf hat.
Der PCtipp hat fünf rassige Convertible-Notebooks mit KI-Funktionen und Touchscreen fürs Homeoffice, Business und sogar mit Gaming-Potenzial getestet. Die günstigsten Geräte gibt es bereits ab 1049 Franken.
Von A wie Ambilight über M wie Micro-LED bis zu Z wie Zoll: Der PCtipp führt durch die 26 wichtigsten Begriffe rund um die Smart-TV-Welt. Damit haben Sie beim nächsten Fernsehkauf das optimale Fachwissen und sind perfekt im Bilde.
Im Zürcher Aura-Event-Saal hat «Salt Business» seinen neuen Corporate-Internet-Service für den Geschäftskunden lanciert. Neue Mediengesellschaft Zürich AG war am 26. Januar vor Ort und kennt die Details.
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