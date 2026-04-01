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Daniel Bader

Stellver. Chefredaktor

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Daniel Bader.

Beiträge von Daniel Bader

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
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Daniel Bader
1. Apr 2026
News
Devolo mit neuem WiFi-7-Mesh-System BE6500
Der deutsche Netzwerkhersteller devolo führt mit dem Modell «WiFi 7 BE6500» ein neues Mesh-System, das auch als Ethernet-Router insbesondere für schnelle Glasfaseranschlüsse auf dem Schweizer Markt eingesetzt werden kann. 
3 Minuten
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Daniel Bader
31. Mär 2026
Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
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Daniel Bader
26. Mär 2026
Praxis
E-Mobilität
Auf der Überholspur mit Elektroautos
Autos mit alternativen Antrieben haben enorme Fortschritte gemacht – gerade wenn es um Technologien wie Elektromobilität, künstliche Intelligenz (KI) oder autonomes Fahren geht. Der PCtipp gibt einen aktuellen und ausführlichen Überblick.
9 Minuten
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Daniel Bader
11. Mär 2026
Tests
Günstig verriegelt
Türsicherung Yale «Linus Smart Lock L2 Lite» im PCtipp-Test
Smart, und richtig günstig: Mit dem «Linus Smart Lock L2 Lite» lanciert Hersteller Yale eine preiswerte Einstiegslösung für eine schlüssellose Türsicherung. Der PCtipp-Test zeigt, was der Türschloss-Schnapper drauf hat.
5 Minuten
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Daniel Bader
6. Mär 2026
Tests
Alles, nur kein Einheitsbrei
Smartphone Nothing Phone (4a) im PCtipp-Test
Alles, nur kein 08/15: Mit dem Phone (4a) lanciert Hersteller Nothing sein neuestes Mittelklasse-Smartphone. Und das hat es sprichwörtlich in sich, wie der PCtipp-Test beweist.
5 Minuten
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Daniel Bader
5. Mär 2026
Praxis
KI-Notebooks
Smart und wandelbar
Der PCtipp hat fünf rassige Convertible-Notebooks mit KI-Funktionen und Touchscreen fürs Homeoffice, Business und sogar mit Gaming-Potenzial getestet. Die günstigsten Geräte gibt es bereits ab 1049 Franken.
9 Minuten
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Daniel Bader
4. Mär 2026
Praxis
Fernseher
Smart-TVs von A bis Z
Von A wie Ambilight über M wie Micro-LED bis zu Z wie Zoll: Der PCtipp führt durch die 26 wichtigsten Begriffe rund um die Smart-TV-Welt. Damit haben Sie beim nächsten Fernsehkauf das optimale Fachwissen und sind perfekt im Bilde.
12 Minuten
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Daniel Bader
2. Mär 2026
News
Im Abaton-Kinosaal zu Zürich
Samsung präsentiert seine neuen Galaxy-S26-Handys
Mit den Galaxy S26-, S26+- und S26-Ultra-Modellen lanciert Hersteller Samsung seine drei neuen Smartphone-Spitzenmodelle für die Schweiz. PCtipp hat die Infos und Preise. Plus Meinung.
7 Minuten
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Daniel Bader
26. Feb 2026
News
Tiefpreisstapler Salt
Salt Business lanciert Corporate Internet
Im Zürcher Aura-Event-Saal hat «Salt Business» seinen neuen Corporate-Internet-Service für den Geschäftskunden lanciert. Neue Mediengesellschaft Zürich AG war am 26. Januar vor Ort und kennt die Details.
5 Minuten
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Daniel Bader
28. Jan 2026

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