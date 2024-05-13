Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Vom 9. bis 11. Mai 2024 verwandelte sich die Messe Basel wieder in ein pulsierendes Universum voller Superhelden, Anime-Charaktere und fantastischer Abenteuer. Die Fantasy Basel, die grösste Comic Con der Schweiz, öffnete ihre Pforten. PCtipp war dabei und tauchte mit ein in die Welt der Popkultur.
Die grösste Schweizer Popkultur-Veranstaltung: Auf rund 90'000 Quadratmeter Fläche gab es Stars, Künstler:innen, Cosplayer:innen, Neues aus der Film- und TV-Welt zu bestauen. Aber auch Actionzonen, Ausstellungen, Händler:innen sowie Fangruppen kamen auf der Comic Con nicht zu kurz. Zu den diesjährigen Highlights gehörten ausserdem unzählige Star-Wars-Charaktere oder auch das Star-Wars-Museum, welches viele Miniatur-Raumschiffe zum Bestaunen bereithilt. Mehr dazu in unseren drei grossen Bildergalerien, die Stars, Sternchen und verkleidete Besucher zeigt. Viel Spass!
Fantasy Basel 2024: die «magischen» 90'000
Mit einem regelrechten Besucheransturm von knapp 90'00 Besuchern an drei Veranstaltungstagen verzeichnet die Comic Con einen neuen Rekord. Bereits auf den Strassen und in der Innenstadt sowie auch auf dem Weg zum Messegelände hin gab es viele verkleidete Fans zu bestaunen. Dabei wurde klar, dass die Faszination für Science-Fiction, Games und Fantasy-Filme ungebrochen ist. Harry Potter-Darsteller, Herr der Ringe-Akteure, und unzählige Anime-Charaktere zierten ganz Basel.
Aber auch in Zentrum dieser fantastischen Welten ging es hoch her: Auf einer Messe-Basel-Stellfläche von rund 90'000 Quadratmeter viel die Fantasy Basel sehr gross aus. Zweifelsfrei das Beste war natürlich die Veranstaltung selbst. An den drei Comic-Con-Tagen gab es viel zu bestaunen. Hier ein paar der wichtigsten Argumente, warum die Messe einen solch riesigen Zulauf gerade beim jungen Publikum hat:
- Lieblingsstars: Autogrammstunden und Fotoshootings mit internationalen Stars und Influencern aus Film, Fernsehen, Gaming und Cosplay
- Cosplay-Wettbewerb: Auf der Fanatsys Basel fand der grösste Cosplay-Wettbewerb der Schweiz statt
- Gaming-Paradies: Auf vielen Spielständen konnte man in die virtuelle Welt eintauchen und neue Games antesten
- Asiatische Popkultur: die Faszination von Manga, Anime und K-Pop inmitten von farbenfrohen Ständen und Workshops war ungebrochen
- Comic-Kunst: in der «Artist Alley» konnte man sich von Werke der Comiczeichner und Illustratoren selbst ein Bild machen
- Mittelaltermarkt: eine Reise zurück in die Zeit der Ritter und Burgfräulein inklusive authentische Marktstände und Live-Darbietungen - auf der Fanatsy Basel wurde die Wirklichkeit
- Workshops und Panels: Profis der Branche plauderten in Diskusionsrunden aus ihrem Nähkästchen und zeigten spannende Workshops
- Und vieles mehr: Filme, Premieren, Serien, Merchandise, Musik, Shows und Attraktionen
Die nächste Fantasy Basel 2025 findet an gleicher Stelle vom 29. bis 31. Mai statt.
Kommentare