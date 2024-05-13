Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick

Mit einem regelrechten Besucheransturm von knapp 90'00 Besuchern an drei Veranstaltungstagen verzeichnet die Comic Con einen neuen Rekord. Bereits auf den Strassen und in der Innenstadt sowie auch auf dem Weg zum Messegelände hin gab es viele verkleidete Fans zu bestaunen. Dabei wurde klar, dass die Faszination für Science-Fiction, Games und Fantasy-Filme ungebrochen ist. Harry Potter-Darsteller, Herr der Ringe-Akteure, und unzählige Anime-Charaktere zierten ganz Basel.

Aber auch in Zentrum dieser fantastischen Welten ging es hoch her: Auf einer Messe-Basel-Stellfläche von rund 90'000 Quadratmeter viel die Fantasy Basel sehr gross aus. Zweifelsfrei das Beste war natürlich die Veranstaltung selbst. An den drei Comic-Con-Tagen gab es viel zu bestaunen. Hier ein paar der wichtigsten Argumente, warum die Messe einen solch riesigen Zulauf gerade beim jungen Publikum hat: