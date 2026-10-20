Anzeige
Anzeige
Anzeige
detlef_hoepfner_256x256_95c2bfa5cf.jpg
Detlef Hoepfner
20. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

«Life Like a DJ»

Browser-Spiel simuliert die DJ-Karriere jenseits des Decks

Mit «Life Like a DJ» ist ein browserbasiertes Karrieremanagement- und Lebenssimulationsspiel an den Start gegangen, das die oft unsichtbare Seite des DJ-Berufs in den Fokus rückt: Booking-Verhandlungen, Reisekosten, Finanzen, Musikveröffentlichungen, Reputation und der Aufbau einer Karriere über Jahre hinweg.
© Life like a DJ

Entwickelt wurde das Spiel vom polnischen Creator Łukasz Zaranek, der nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren Teil der DJ-Kultur ist.

Das Spiel bilde den gesamten Karrierezyklus ab – von der ersten Buchung über Flüge, Unterkunft und Setaufbau bis hin zur Performance und deren Konsequenzen für Geld, Fanbase und künftige Angebote. Alle Entscheidungen hätten Folgen: Wo man spiele, wie man auftrete, mit wem man zusammenarbeite – das alles forme den weiteren Karriereverlauf. Eine vernetzte Online-Welt ermögliche zudem Interaktion mit anderen Spielerinnen und Spielern, darunter DJ-Battles, Kollaborationen und globale Rankings.

Besonders sei die Integration realer Venues und Marken: The Concourse Project in Austin, Texas, und Village Underground Lisboa in Lissabon seien bereits offiziell im Spiel vertreten; mit Black Energy bestehe eine In-Game-Markenpartnerschaft.

Die ersten drei In-Game-Monate von «Year One» sind als kostenloser Browser-Trial verfügbar; nach eigenen Angaben sind bereits über 800 Spielerinnen und Spieler registriert. Das Spiel wurde von theindiegames.com mit 8,4 von 10 Punkten bewertet und als «Football Manager der DJ-Welt» beschrieben. Internationale Fachmedien wie Gearnews sowie deutschsprachige Portale wie dance-charts.de haben das Spiel bereits vorgestellt.

Bis zum 31. Oktober 2026 läuft zudem ein offener Track-Contest: Produzentinnen und Produzenten können einen originalen elektronischen Track einreichen, der als offiziell eingebundener Titel ins Spiel aufgenommen werden soll. Die Bewertung erfolge zu 50 Prozent durch eine Jury und zu 50 Prozent durch Public Voting; die Rechte verbleiben beim Künstler.

Weitere Informationen und kostenloser Zugang unter play.lifelikeadj.eu.

Kommentare

Spiele
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Weltraumforschung (Prodex) feiert 40-jähriges Jubiläum
Das Programm zur Förderung von experimenteller Weltraumforschung (Prodex) der Europäischen Weltraumorganisation ESA feiert sein 40-jähriges Bestehen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Unboxing-Video Google Fitbit Edge
Wir testen den neuen Fitness-Tracker von Google. Hier das Unboxing-Video vom Fitbit Edge.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
20. Okt 2026
Mehr erfahren
Notebooksbilliger meldet Cyberangriff
News
Notebooksbilliger meldet Cyberangriff und warnt Kunden
Bei dem Onlinehändler aus Sarstedt könnten Kundendaten betroffen sein, darunter E-Mail-Adressen und teilweise Bankverbindungen. Passwörter sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
19. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
News
Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus
Zattoo baut sein TV-Angebot in der Schweiz aus. Mit 22 neuen linearen Free-TV-Sendern aus verschiedenen Ländern sowie zusätzlichen FAST-Channels wächst das Senderportfolio auf über 400 Programme.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare