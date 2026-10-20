Browser-Spiel simuliert die DJ-Karriere jenseits des Decks

Entwickelt wurde das Spiel vom polnischen Creator Łukasz Zaranek, der nach eigenen Angaben seit mehr als 20 Jahren Teil der DJ-Kultur ist.

Das Spiel bilde den gesamten Karrierezyklus ab – von der ersten Buchung über Flüge, Unterkunft und Setaufbau bis hin zur Performance und deren Konsequenzen für Geld, Fanbase und künftige Angebote. Alle Entscheidungen hätten Folgen: Wo man spiele, wie man auftrete, mit wem man zusammenarbeite – das alles forme den weiteren Karriereverlauf. Eine vernetzte Online-Welt ermögliche zudem Interaktion mit anderen Spielerinnen und Spielern, darunter DJ-Battles, Kollaborationen und globale Rankings.

Besonders sei die Integration realer Venues und Marken: The Concourse Project in Austin, Texas, und Village Underground Lisboa in Lissabon seien bereits offiziell im Spiel vertreten; mit Black Energy bestehe eine In-Game-Markenpartnerschaft.

Die ersten drei In-Game-Monate von «Year One» sind als kostenloser Browser-Trial verfügbar; nach eigenen Angaben sind bereits über 800 Spielerinnen und Spieler registriert. Das Spiel wurde von theindiegames.com mit 8,4 von 10 Punkten bewertet und als «Football Manager der DJ-Welt» beschrieben. Internationale Fachmedien wie Gearnews sowie deutschsprachige Portale wie dance-charts.de haben das Spiel bereits vorgestellt.

Bis zum 31. Oktober 2026 läuft zudem ein offener Track-Contest: Produzentinnen und Produzenten können einen originalen elektronischen Track einreichen, der als offiziell eingebundener Titel ins Spiel aufgenommen werden soll. Die Bewertung erfolge zu 50 Prozent durch eine Jury und zu 50 Prozent durch Public Voting; die Rechte verbleiben beim Künstler.

Weitere Informationen und kostenloser Zugang unter play.lifelikeadj.eu.