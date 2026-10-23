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Quickline AG
23. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Nachgefragt bei Quickline

Ein WLAN, das überall zu Hause funktioniert

Eine schnelle Internetleitung ist wichtig. Doch erst ein gut verteiltes WLAN bringt das Internet dorthin, wo es im Alltag gebraucht wird. Und genau das bietet Quickline.
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© Quickline

Ein stabiles WLAN ist im heutigen Alltag unverzichtbar. Trotzdem gibt es in vielen Haushalten Zimmer oder Ecken mit schwachem Empfang. Marco Nünlist, Product Manager Internet bei Quickline, erklärt, wie WLAN Plus mit Wi-Fi 7 und einem smarten Mesh-System für einen optimalen Empfang zu Hause sorgt.

Herr Nünlist, trotz schnellem Internet stockt der Film im Schlafzimmer. Woran liegt das?

Marco Nünlist, Product Manager Internet bei Quickline: Die Internetleitung bringt die Leistung bis ins Haus. Wie gut sie danach in den einzelnen Räumen ankommt, hängt vom WLAN ab. Wände, Decken und die Entfernung können das Funksignal deutlich abschwächen. Deshalb kann das WLAN im Wohnzimmer einwandfrei funktionieren und im Schlafzimmer bereits spürbar schwächer sein. Entscheidend ist also nicht nur ein schneller Anschluss, sondern auch eine gute WLAN-Abdeckung im ganzen Zuhause.

Quickline bietet dafür WLAN Plus an. Wie hilft diese Lösung?

WLAN Plus verbindet Wi-Fi 7 mit einem intelligenten Mesh-System. Mehrere Verstärker arbeiten als Team und bilden ein gemeinsames WLAN. Das System optimiert die Verbindung automatisch im Hintergrund und sorgt dafür, dass Smartphone, Tablet oder Laptop möglichst gut verbunden bleiben, auch wenn man sich von Raum zu Raum bewegt. Besonders praktisch ist, dass sich WLAN Plus jederzeit ganz einfach erweitern lässt. So kann man mit wenigen Geräten starten und die WLAN-Abdeckung später dort verbessern, wo sie bislang nicht ausreichend ist.

«Besonders praktisch ist, dass sich WLAN Plus jederzeit ganz einfach erweitern lässt.»

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Marco Nünlist Product Manager Internet Quickline

Quicklines WLAN Plus setzt auf den neuen Wi-Fi-7-Standard. Was bringt dieser?

Wi-Fi 7 bringt mehr Tempo, kürzere Reaktionszeiten und Reserven für viele gleichzeitig aktive Geräte. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn zu Hause parallel gestreamt, gearbeitet oder gespielt wird. Auch ältere Smartphones und Laptops profitieren vom intelligenten Mesh-System. Es verbessert die Verbindung automatisch und sorgt dafür, dass die Geräte möglichst stabil mit dem passenden Verstärker verbunden bleiben. Es braucht also nicht zwingend neue Endgeräte.

Und wo genau sollte ein Router oder ein WLAN-­Verstärker idealerweise platziert werden?

Die Verstärker sollten möglichst frei stehen, etwa auf einem Sideboard und nicht in einem Schrank oder hinter dem Fernseher. Ein zusätzlicher Verstärker sollte dort platziert werden, wo er noch eine gute Verbindung zum bestehenden WLAN hat. Ideal ist ein Standort zwischen dem Hauptverstärker und dem Bereich mit schwachem Empfang. So lässt sich die WLAN-Abdeckung gezielt und zuverlässig erweitern.

Braucht es für die Installation von WLAN Plus technisches Vorwissen?

Die Einrichtung ist einfach gehalten. Eine App führt Schritt für Schritt durch den Prozess, sodass WLAN Plus ohne technisches Vorwissen schnell eingerichtet ist. Und wenn trotzdem eine Frage auftaucht, hilft unser Kundendienst weiter. Denn für uns hört gutes Internet nicht beim Anschluss auf. Es soll im ganzen Zuhause zuverlässig funktionieren.

Mehr über Quickline WLAN Plus

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Quickline.

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