Ein WLAN, das überall zu Hause funktioniert

Ein stabiles WLAN ist im heutigen Alltag unverzichtbar. Trotzdem gibt es in vielen Haushalten Zimmer oder Ecken mit schwachem Empfang. Marco Nünlist, Product Manager Internet bei Quickline, erklärt, wie WLAN Plus mit Wi-Fi 7 und einem smarten Mesh-System für einen optimalen Empfang zu Hause sorgt.

Herr Nünlist, trotz schnellem Internet stockt der Film im Schlafzimmer. Woran liegt das?

Marco Nünlist, Product Manager Internet bei Quickline: Die Internetleitung bringt die Leistung bis ins Haus. Wie gut sie danach in den einzelnen Räumen ankommt, hängt vom WLAN ab. Wände, Decken und die Entfernung können das Funksignal deutlich abschwächen. Deshalb kann das WLAN im Wohnzimmer einwandfrei funktionieren und im Schlafzimmer bereits spürbar schwächer sein. Entscheidend ist also nicht nur ein schneller Anschluss, sondern auch eine gute WLAN-Abdeckung im ganzen Zuhause.

Quickline bietet dafür WLAN Plus an. Wie hilft diese Lösung?

WLAN Plus verbindet Wi-Fi 7 mit einem intelligenten Mesh-System. Mehrere Verstärker arbeiten als Team und bilden ein gemeinsames WLAN. Das System optimiert die Verbindung automatisch im Hintergrund und sorgt dafür, dass Smartphone, Tablet oder Laptop möglichst gut verbunden bleiben, auch wenn man sich von Raum zu Raum bewegt. Besonders praktisch ist, dass sich WLAN Plus jederzeit ganz einfach erweitern lässt. So kann man mit wenigen Geräten starten und die WLAN-Abdeckung später dort verbessern, wo sie bislang nicht ausreichend ist.