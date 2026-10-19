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Patrick Hediger
19. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Gefälschte Loginwarnung im Namen von PostFinance

Eine gefälschte Nachricht, die so aussieht, als stamme sie von PostFinance, warnt vor einem unerwarteten Anmeldeversuch beim Bankkonto und fordert dazu auf, einen Link anzuklicken.
© Cybercrimepolice

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um Phishing im Namen von Postfinance.

Die Betrugsmasche

Mit einem Betreff wie «Sicherheitsüberprüfung nötig» versenden Betrüger E-Mails im Namen von PostFinance. Darin behaupten sie, es sei ein Zugriff aus dem Ausland auf das Konto festgestellt worden. Falls Betroffene diesen Zugriff nicht selbst ausgelöst hätten, sollten sie ihn über die Schaltfläche «Zugriff widerrufen» blockieren. Wer die Anmeldung hingegen selbst ausgelöst habe, müsse lediglich die Einstellungen in der offiziellen App überprüfen.

Der Link führt auf eine betrügerische Website, die jene von PostFinance imitiert. Betroffene werden aufgefordert, ihren Vor- und Nachnamen sowie ihre Telefonnummer für allfällige Rückfragen anzugeben.

Wer seine Daten eingibt, übermittelt diese direkt an die Betrüger. Mit diesen Informationen können sie sich später am Telefon als Mitarbeitende von PostFinance ausgeben oder die Daten für weitere Betrugsdelikte verwenden.

So startet das Phishing.

 © Cybercrimepolice

Was muss ich tun

  • Leiten Sie potenzielle Betrugs-E-Mails an Cybercrimepolice.ch weiter.
  • Ignorieren Sie das E-Mail und löschen oder verschieben Sie es in Ihren Junk- resp. Spam-Ordner.
  • Folgen Sie niemals Links aus E-Mails, SMS oder anderen Nachrichten bzw. Websites, da diese manipuliert oder optisch verändert sein können.
  • Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
  • Im Zweifelsfall ist es ratsam, direkt bei PostFinance nachzufragen, um die Seriosität bzw. Legitimität der E-Mail zu klären.

Ich habe meine Daten preisgegeben

  • Melden Sie sich umgehend bei PostFinance: Vorgehen bei Betrugsverdacht.
  • Falls Sie persönliche Daten an die Betrüger gesendet haben, seien Sie in naher Zukunft wachsam, was gezielte Phishing-Angriffe per E-Mail oder Telefon angeht.
  • Begeben Sie sich im Schadenfall nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.
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