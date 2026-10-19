Gefälschte Loginwarnung im Namen von PostFinance

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Diesmal geht es um Phishing im Namen von Postfinance.

Die Betrugsmasche

Mit einem Betreff wie «Sicherheitsüberprüfung nötig» versenden Betrüger E-Mails im Namen von PostFinance. Darin behaupten sie, es sei ein Zugriff aus dem Ausland auf das Konto festgestellt worden. Falls Betroffene diesen Zugriff nicht selbst ausgelöst hätten, sollten sie ihn über die Schaltfläche «Zugriff widerrufen» blockieren. Wer die Anmeldung hingegen selbst ausgelöst habe, müsse lediglich die Einstellungen in der offiziellen App überprüfen.

Der Link führt auf eine betrügerische Website, die jene von PostFinance imitiert. Betroffene werden aufgefordert, ihren Vor- und Nachnamen sowie ihre Telefonnummer für allfällige Rückfragen anzugeben.

Wer seine Daten eingibt, übermittelt diese direkt an die Betrüger. Mit diesen Informationen können sie sich später am Telefon als Mitarbeitende von PostFinance ausgeben oder die Daten für weitere Betrugsdelikte verwenden.